1.600 beygirlik fantastik canavar: 2017 Dartz Black Alligator

Dünyanın en farklı araçlarından birinin üreticisi olan Dartz, yeni modeli Black Alligator ile karşımızda.

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde, AMG ortaklığıyla geliştirilen 5.5 litre V8 biTurbo ve V12 biTurbo gibi seçenekleriyle 700 ile 1500 beygirlik versiyonlara sahip olduğu açıklanan Black Shark modeli ve dünyanın en pahalı direksiyonuyla birlikte sizlerle buluşturduğumuz Litvanya merkezli üretici Dartz’ın merakla beklenen yeni projesi nihayet ortaya çıktı. Beklenildiği üzere Black Alligator ismiyle anılacak olan model yine standartlara yeni boyut getiriyor.



Belki de dünyanın en fantastik tasarımlarından birisine sahip olan Dartz Black Alligator, önceki modellerden tasarım olarak da ayrılıyor. Yeni ön ızgara, hava kanalları, Jeep Grand Cherokee‘den gelen ışıklandırmalar, gündüz farları ve gücünü temsil eden “suratıyla” tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Black Alligator’un olağan dışı bir araç olduğunun farkında olan Dartz ekibi her türlü olağan dışı kişiselleştirme isteklerine de açık olduğunu ifade ediyor. Kullanıcılar satın aldıkları Black Alligator’un iç kısmında; piton, timsah, deve kuşu, köpek balığı ve koyun derisi seçeneklerinden birisini seçerek özelleştirebiliyor. Dart Black Alligator, rakiplerinin yanı sıra veganların da korkulu rüyası olacak gibi gözüküyor. Black Alligator’da yer alan ilginç özelliklerden birisi de “Anti-Paparazzi” sistemi. Black Alligator üzerine entegre edilen sensörler, kameraların yaydığı sinyalleri algılayarak fotoğraf makinesi ve kameraların flaş ışıklarıyla görüntü almasını engelleyebiliyor.

“Bu kadar çılgınlık yeter de artar.” diyenler için Dartz’ın halen söylecek bir sözü daha var. Motor! Dart Alligator’un sahip olduğu güç değerlerinin 585 beygirden başladığını öncelikle belirtelim. Dartz ekibi, kullanıcılara 5.5 litrelik V8-V12 motorun güçlendirilmiş dört farklı versiyonuna da sahip olma şansı sunuyor. 1.500 Nm tork değerine sahip olan motorda 760, 850, 1.100 ve maksimum 1.600 beygirlik güç seçenekleri sunuluyor. Black Alligator’un fiyatıysa henüz netlik kazanmış değil.