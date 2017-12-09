1 milyon dolar bağışla hayata geçirilen elektrikli otomobil “Uniti One” görücüye çıktı

2016 yılında bir milyon dolar bağış alan elektrikli otomobil “Uniti One”, kısa süre önce gerçeğe en yakın prototip haliyle görücüye çıkartıldı.



İsveç merkezli Uniti tarafından Kickstarter ve Indiegogo platformlarında bir milyon dolar toplanarak gündeme gelen Uniti One, artık canlı canlı karşımızda bulunuyor. Şimdiye kadar render tasarımları bulunan araç, gösterilen bu son kullanıcıya çıkmaya yakın prototip haliyle oldukça fütüristik görünüyor. İsveç Landskrona’da bulunan fabrikada görücüye çıkartılan araç, içerisinde tek bir kişiyi taşıyabiliyor. Direksiyona yerleştirilen ekranıyla ilginç ancak biraz kullanışsız görünen otomobil, oldukça açık bir görüş açısına sahip. Tek şarjla 300 km yol yapabildiği belirtilen 22 kWh bataryalı One, spor modunda 0’dan 80 km/s hıza 3,5 saniyede çıkabiliyor. Maksimum çıkabildiği hız 130 km/s olarak açıklanan otomobil, DC şarj üzerinden 30 dakikada 200 km yol yapabilecek kadar elektrik depolayabiliyor.

Uniti One bir hayalin gerçeğe dönüşü

Seri üretim için Siemens, Kuka Robotics, BorgWarner ve Fanuc Robots gibi ortakları arkasına alan Uniti, otomobili One ile özellikle şehir içi kullanımlar için harika bir seçenek ortaya koyuyor. Ufak gövdesi sayesinde rahat şekilde yönetilebileceği söylenen otomobil, 2019 yılında satışa çıkıyor. Aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 23.400 dolar olarak açıklanırken, bunun ilerileyen süreçte yeni modeller ile daha da aşağıya çekilmesi hedefleniyor. Uniti’nin uzun ve bir o kadar da keyifli yolculuğuna haberin devamında yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

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