1 milyon kilometreyi deviren bir efsanenin hikayesi: Mercedes-Benz 200D

Kendisi için ulaşılmaz olarak gördüğü otomobile çalışan indirimi sayesinde erişen Michael Nickl’ın 25 yıllık ilginç hikayesi.



Nereden Nereye, köşemizle otomobil tarihinde iz bırakmış modellerin etkileyici yolculuklarına çıkıyoruz. Lakin bu sefer bu köşemizle olmasa da Mercedes tarihinin önemli modelleri arasına adını yazdırmayı başaran efsanenin bir milyon kilometrelik yolculuğuna kısa bir gezinti yapacağız. Hikayenin kaynağıysa bizzat Mercedes’ten geliyor.

1985 yılında başlayan üretim hayatı boyunca milyonlarca kullanıcıya ulaşan Mercedes’in W124 kasası; sedan, coupe, convertible hatta limuzin versiyonlarına sahipti. Metalik boya seçeneği, kliması ve elektrikli camlarıyla daima döneminin en prestijli otomobillerinden biri olarak anıldı. Mercedes’in Almanya fabrikasında görev yapan Michael Nickl ve 200 D‘nin hikayesi de tam da bu noktadan sonra başladı. Fabrikada görev yaparken modelin kendisi için ulaşılmaz olduğunu düşünen Nickl, hayalinin gerçek olmasının ardından 1992 yılından beridir otomobilden hiç ayrılmadı.



Mercedes 200 D ile 25 yılı geride bırakan Nickl’ın hikayesine devam etmeden önce sahip olduğu versiyonun özelliklerine yakından bakalım. Araçta Gece mavisi olarak nitelendirilen rengi,, elektrikli sunroof, merkezi kilit ve radyo gibi donanımlar yer alıyor. Ve tabiki Nickl’ı bu hikayesiyle öne çıkartan 75 beygir güç ve 126 Nm tork değerlerine sahip katalitik konvertörlü dizel motor. İlk etapta “Vay be! ne güzelmiş” diyebilirsiniz bu konuda biz de sizlerle aynı fikirdeyiz lakin her güzel şeyin bir bedeli var. Nickl’ın bu güzel şey için ödediği bedelse inanılmaz boyutlarda.



Zaman geçtikçe yıpranan motorun problemlerinin ilk olarak gürültülü çalışma ile başladığını belirten Nickl, 25 yıldır otomobile yaptığı her bakım maliyetini ve benzin harcamasını virgülüne kadar not etmiş. Ortaya ise 58.563 euro bakım ve 53.786 euro yakıt masrafının yer aldığı bir hesap çıkmış. 25 yıl içerisinde bu denli ciddi bir harcama yapan Nickl, çalışan indirimi sayesinde satın aldığı otomobilini bir yıl daha elinde tutarak satmayı planladığını belirtiyor. Bu süreçte yaşadığı küçük kazalar sonucu bazı parçalarda değişiklik yapması gerektiğini belirten Nickl, otomobili için ne kadar fiyat belirleyeceğiyse merak ediliyor. Şu an 55 yaşında olan Nickle halen Mercedes’in fabrikasında çalışmaya devam ediyor.