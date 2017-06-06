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10,5 inç iPad Pro ve 9,7 inç iPad Pro karşı karşıya

06 Haziran 2017

Apple’ın 10,5 inç iPad Pro’yu tanıtmasının ardından yeni iPad modelini geçtiğimiz yıl satışa sunulan 9,7 inç iPad Pro ile karşı karşıya getirdik. 2016 yılında piyasaya sürülen 9,7 inç iPad Pro, sunduğu güçlü performansla beğenimizi kazanmıştı.

Özellikle çizim yapmaktan hoşlanan kullanıcılar için geliştirilen tablet, opsiyonel olarak sunulan klavye aksesuarıyla bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyordu. Apple’ın yeni tanıttığı 10,5 inçlik model, 9,7 inçlik versiyonun daha gelişmiş bir modeli. A10X Fusion işlemcisinden güç alan tablet A9X işlemcisinden yüzde 30 daha hızlı. Aynı zamanda yüzde 40 daha güçlü grafik performansı sergileyen 10,5 inçlik modelin ekran çözünürlüğü de 9,7 inçlik modelden daha yüksek. Ekran piksel yoğunluk değerleri aynı olan tabletlerden 10,5 inçlik modelde iPhone 7’de kullanılan kameralar yer alırken, 9,7 inçlik modelde iPhone 6s’teki kameralar kullanılıyor. Pili tam şarj edildiğinde her iki tablet de 10 saate varan pil ömrü sunuyor. 10,5 inçlik iPad Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri 120 Hz desteği. 120 Hz desteği sayesinde daha pürüzsüz bir deneyim vadeden tablette filmler ve videolar çok daha iyi görünüyor. Yeni iPad Pro’yu 9,7 inçlik iPad Pro’dan ayıran diğer farklara haberin devamındaki tablo üzerinden ulaşabilirsiniz. 10,5 inçlik iPad Pro’nun tüm detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10,5 inç iPad Pro9,7 inç iPad Pro
İşlemciApple A10X FusionApple A9X Fusion
Ekran10,5 inç IPS LCD Retina, 2,224 x 1,668 (264 ppi)9,7 inç IPS LCD Retina, 2,048 x 1,536 (264 ppi)
İşletim sistemiiOS 10iOS 10
En-boy oranı4:34:3
RAMHenüz belli değil2 GB
Depolama alanı64 / 256 / 512 GB32 / 128 / 256 GB
Arka kamera12MP, f/1.8, 30 FPS'de 4K video12MP, f/2.2, 30 FPS'de 4K video
Ön kamera7MP, f2.2, 1080p video5MP, f2.2, 720p video
BağlantılarÇift bant Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, LightningÇift bant Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Lightning
Pil30.4 Wh, 10 saate kadar27.5 Wh, 10 saate kadar
Boyutlar250,6 x 174,1 x 6, 1 mm 240 x 169,5 x 6,1 mm
Ağırlık469 gram (Wi-Fi), 477 gram (Hücresel şebeke destekli versiyon)437 gram (Wi-Fi), 444 gram (Hücresel şebeke destekli versiyon)
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