108 adet iPhone ile hazırlanan dünyanın en pahalı Jenga kulesi [Video]

Jenga oynamanın en keyifli kısmı parçaların ortaya dağılması oluyor elbette. Birbiri üzerine yerleştirilmiş küçük tahta parçalar arasından birini çekmek belirli bir süre sonra neredeyse imkansız hale geliyor. Peki tahtaların yerini iPhone’lar alsaydı kulenin yıkılması halen o kadar keyifli olur muydu? Bunun cevabını merak ediyorsanız sizi dünyanın en pahalı Jenga kulesiyle tanıştıralım.



iPhone 6’ların bükülmesini ortaya çıkararak “bendgate” olayını başlatan ve birçok cihazın kutu açılışını yaparak YouTube’da büyük bir kitleye ulaşan kanal Unbox Therapy bir kez daha çok ilginç bir video hazırladı. Dünyada ilk olduğu öne sürülen videoda kutusundan gözler önünde çıkarılan 108 adet iPhone SE kullanılıyor. iPhone’lar tıpkı Jenga’da olduğu gibi diziliyor ve gerçek tahta gibi görünmesi için kılıf kullanılıyor.

İki kişiyle birkaç dakika boyunca oynanan oyunu izlerken teknoloji tutkunlarının sıkıntılı zamanlar geçireceği kesin. Her hamlede “bu sefer kesin düşecek” diye izlemekten birkaç dakikada birkaç yıl yaşlanma ihtimaliniz bulunuyor, bizden söylemesi. Sonuç olaraksa kaçınılmaz bir şekilde kulenin yıkılışına şahit oluyoruz. Teknolojik cihazların fiyatlarının tavan yaptığı günümüzde böyle bir video izlemek sinir bozucu olabiliyor ancak neyse ki bu iPhone’lar tamamen çöpe gitmiyor. Çekilişle kullanıcılara cihazların dağıtılacağı belirtiliyor.