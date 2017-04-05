13 MP kameralı Xiaomi Mi Pad 3 resmiyet kazandı

Son olarak tripod olarak da kullanılabilen selfie çubuğunu tanıtan Xiaomi, yeni tableti Mi Pad 3’ü duyurdu. Yaklaşık 2 yıl önce tanıtılan Mi Pad 2’nin yerini almaya hazırlanan tablet uygun fiyatıyla göze çarpıyor. Bir önceki modelde Intel Atom işlemci yer alırken yeni modelde altı çekirdekli MediaTek MT8176 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunuyor.

Tablette microSD kart desteği ise ne yazik ki yok. 2048×1536 piksel çözünürlüklü 7,9 inçlik ekranın kullanıldığı tabletin ekranında kullanıcıların gözlerini yormaması için sıcaklık ayarı özelliği de bulunuyor. Xiamoi’nin yeni tableti Mi Pad 3, çoğu tablette yer alan kameradan daha yüksek çözünürlüklü arka kamerayı bünyesinde barındırıyor. F/2.2 diyaframlı 13 megapiksel kamerayla düşük ışıkta başarılı performans sergileyen tablet fotoğraf çekimi yapmayı sevenler için yüksek bir çözünürlük değeri sunuyor. Tabletin ön yüzünde ise selfie çekimler için F/2.0 diyaframlı 5 megapiksellik kamera yer alıyor. Yekpare metalden üretilen gövdesiyle de şık bir görünüm sunan Xiaomi Mi Pad 3, Windows sürümü olmayacağı belirtilen tablet Android yüklü geliyor. Yarın Çin’de piyasaya sunulacak Xiaomi Mi Pad 3’ün Çin’deki satış fiyatı ise 1.499 yuan (yaklaşık 217 dolar) Xiaomi Mi Pad 3’ün Çin dışındaki diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.