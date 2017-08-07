16 lensli kamera Light L16’nın çektiği 81 megapiksellik ilk fotoğraflar
16 lensli tasarımıyla oldukça dikkat çeken Light L16 ilk siparişleri sahiplerine ulaştırdı. Kameranın yapabildiklerini merak edenler içinse ilk fotoğraflar yayınlandı.
16 farklı kamera modülünün tek bir gövdede buluştuğu L16, kompakt boyutlarına karşın nefes kesen netlikte kareler yakalamayı mümkün kılıyor. Yaklaşık 435 gram ağırlığıyla taşınabilirliği artıran fotoğraf makinesi DSLR’lara adeta meydan okuyor. 5 inçlik Full HD çözünürlüklü bir ekranla gelen L16’da 16 farklı 13 megapiksel çözünürlük sunan sensör yer alıyor. 256 GB dahili hafızasına binden fazla görsel sığdıran L16’nın ISO hassasiyeti ise 100-3.200. Anroid işletim sisteminin yer aldığı kamera 4.120 mAh kapasiteli bir pille geliyor. 4K videolar da çekebileceğiniz L16’nın çektiği yeni kareler ise oldukça etkileyici.
Light, L16’nın tam kapasitesini gösterebilmek için 81 megapiksel çözünürlüklü üç yeni kare paylaştı. 52 megapiksel ve üstü fotoğraflar çekebilen cihazın paylaşılan 81 megapiksellik fotoğrafları oldukça etkileyici. Mobil fotoğrafçılıkla sarsılan DSLR kalesi, L16 gibi cihazların yaygınlaşmasıyla iyiden iyiye kan kaybedecek gibi. Ancak Light’ın L16’sına sahip olmak o kadar kolay değil. Öncelikle 1.700 doları gözden çıkarmanız sonrasında da yeniden sipariş almalarını beklemeniz gerekiyor. Zira şimdilik siparişler kapalı ancak 2017’nin sonunda yeni siparişlerin alınacağı belirtiliyor. Fotoğraflara haberin üstünden ulaşabilir, tam çözünürlüklü hallerini buradan indirebilirsiniz.