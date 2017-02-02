2016 yılında akıllı saatler yeni bir rekora imza attı

Konu akıllı saatler olunca satış grafiklerinde okların renginin kırmızıya dönmesine alıştık. Zira akıllı saat pazarı doğal olarak akıllı telefon pazarı kadar büyük değil ve halen birçok kişi “Neden akıllı saat kullanmalıyım?” sorusuna net bir yanıt bulmakta zorlanıyor. 2016 yılındaki akıllı saat satışları ise akıllı saat pazarındaki öngörülen düşüşün yaşanmadığını ve rakamların sağlam bir zemine oturduğunu gösteriyor.



Rapora göre 2016 yılında 21,1 milyon akıllı saatin satılmış olduğu belirtiliyor. 2015 yılında ise bu rakamın 20,8 milyon olduğu ifade ediliyor. Bu sonuca göre saat satışlarında yüzde 1,4’lük bir artış yaşanmış oluyor. Elbette buna “artış” demek pek kolay değil ancak henüz yeni yeni olgunlaşan pazarın ufak da olsa bazı yükseliş göstergeleri vermesi hiç de fena değil. Elbette bu yükselişte uygun fiyatlı akıllı saat üreticilerinin payını da unutmamak gerek.

Analize göre 2016 yılında akıllı saat pazarında liderlik koltuğunu tahmin edilebileceği üzere Apple alıyor.11,6 milyon Apple Watch’un satıldığı belirtilirken pazarın yüzde 55’i gibi ciddi bir bölümünün Apple’ın elinde olduğu dile getiriliyor. Samsung ise Apple’ı epey geriden takip ediyor ve 2,4 milyon satışa sahip. Her iki şirketin satışlarının da 2015 yılına göre az da olsa düştüğünü belirtmekte fayda var. Samsung Gear S3 ile 2017’nin ilk çeyreğinde Güney Koreli şirketin yükselişe geçmesi bekleniyor. Apple’ın da bu yıl Apple Watch’ta tasarımsal bazı değişikliklere giderek vites yükselteceği düşünülüyor.