2016 yılının en çok kazanan yabancı oyuncuları

2016‘da başarılı, başarısız birçok yapım izleyici karşısına çıktı. Kimi gişede fırtına gibi eserken, kimi battı. Başarılı kabul edilen yapımlar başrol oyuncularına da ciddi meblağlar kazandırdı.

Forbes bu sene de Hollywood’un en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Listenin süper kahraman filmlerinde yer alan oyunculardan oluşması özellikle dikkat çekti. İlk üç sırada Marvel yapımlarında rol alan isimleri görüyoruz. Black Widow karakterine hayat veren Scarlett Johansson birinci sırada karşımıza çıkıyor. Onu Captain America’yı canlandıran Chris Evans ve Iron Man ile özdeşleşen Robert Downey Jr. takip ediyor. Listenin istisnası Rogue One: A Star Wars Story’nin başrol oyuncusu Felicity Jones oluyor.

1. Scarlett Johansson – 1.2 milyar dolar

2. Chris Evans – 1.15 milyar dolar

3. Robert Downey Jr. – 1.15 milyar dolar

4. Margot Robbie – 1.1 milyar dolar

5. Amy Adams – 1.04 milyar dolar

6. Ben Affleck – 1.02 milyar dolar

7. Henry Cavill – 870 milyon dolar

9. Felicity Jones – 805 milyon dolar

10. Will Smith – 775 milyon dolar