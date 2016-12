Yabancı dizilerin dünya genelindeki popülerliğini anlamanın bir yolu da bu yapımların korsan mecralarda gördüğü ilgiyi ölçmekten geçiyor. 2016‘nın sonuna gelmemizle birlikte korsan indirilme şampiyonu olan yabancı diziler de belli oldu.

Torrent Freak her yıl sonunda olduğu gibi bu sene de en fazla indirilen televizyon programlarını açıkladı. Her bölümü olay haline gelen Game of Thrones birinciliği yine kimselere kaptırmadı. Beş yıldır zirveyi bırakmayan bu popüler yapımı The Walking Dead izledi. Reytinglerde ciddi kayıplar yaşayan dizi korsan mecralarda bu düşüşten etkilenmemiş gibi görünüyor. Üçüncü sırada ise bir başka HBO dizisi olan Westworld yer alıyor. Bu yıl birinci sezonunu izlediğimiz bilim kurgu dizisi kısa zamanda en popüler yapımlar arasına girmeyi başarmıştı. Bu durum korsan indirilen diziler listesinde de değişmedi. Listenin sürpriziyse Amazon’un yeni programı The Grand Tour oldu. Jeremy Clarkson, Richard Hammond ve James May’in Amazon’da izleyici karşısına çıkan programı listeye onuncu sıradan girmeyi başardı. İşte 2016 yılının korsan indirilme şampiyonları:

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. The Grand Tour