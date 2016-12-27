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2016’da çekilen en iyi uzay fotoğrafları

27 Aralık 2016

Galaksinin uzak köşelerini görebilmek için teknolojinin daha da gelişmesini beklememize gerek yok. Geride bıraktığımız yılda insanoğlunun şahit olduğu muazzam anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı bile.

SpaceX‘in inişi (ve patlaması), Proxima Centauri‘nin yörüngesinde keşfedilen yeni gezegen, Juno‘nun Jüpiter görevi… 2016 insanlığın uzay keşifleri konusunu bir adım daha ileri taşıdığı bir sene oldu. Tabii bu gelişmeler sırasında hayranlıkla bakacağımız anlar da kayıt altına alındı. Artık senenin son günlerini yaşamamız vesilesiyle de WIRED yılın en iyi uzay fotoğraflarını seçti.

Uzaya ve diğer gezegenlerde yaşama dair duyduğumuz merakı körükleyen bu muazzam kareleri haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.

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