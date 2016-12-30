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2016’da hayatını kaybeden ünlü isimler

30 Aralık 2016

Bitmesini dört gözle beklediğimiz 2016 birçok üzücü olaya sahne oldu. Özellikle de sevdiğimiz birçok ünlüye veda etmemize neden oldu. Kaybettiğimiz insanların sayısı oldukça fazla olsa da, bunların en akılda kalıcı olanlarına bir göz atalım istedik.

Hepimizi hüzne boğan ölümler özellikle Harry Potter serisiyle gönüllerde yer eden Alan Rickman ile başladı. Bu silsile daha sonra Gene Wilder, Peter Vaughan, Anton YelchinCarrie Fisher ve Debbie Reynolds gibi oyuncularla devam etti.

Tabii kaybettiklerimiz sadece beyaz perdede keyifle seyrettiğimiz isimlerle sınırlı kalmadı. Efsaneler arasında yer alan Muhammad Ali‘yi de aldı, götürdü. Sonra müzik dünyasına da sıçradı. David Bowie, Leonard Cohen, Prince ve George Michael‘a kadar uzandı.

Bu kıymetli isimler artık aramızda olmasa da yer aldıkları yapımlar, yarattıkları eserler ve akıllarda yer eden müzikleri hayatımızda olmaya devam edecek.

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