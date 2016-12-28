2016’nın en çok aranan otomobilleri

En sevdiğimiz filmlerden, en sevdiğimiz kitaplara, en sevdiğimiz oyunlardan ulaşmak istediğimiz her türlü bilgiye Google üzerinden erişiyoruz. İnternet aleminin milyarlarca kullanıcısı her gün Google’a giriyor ve ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşıyor. Peki, bu yıl kullanıcıların Google üzerinden en çok arattığı otomobil üreticileri hangileriydi?

Detroit, Cenevre, Paris, Torino ve bunun gibi prestijli otomobil fuarlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da gözlerimizi bayram ettirecek yeni otomobillerin tanıtımlarına şahit olduk. Lakin bu yıl motor teknolojilerinin yanı sıra markaların tasarım savaşlarına sahne olduğu bir yıl oldu. Birbirinden güzel ve dikkat çeken tasarımlarla kullanıcıların ilgisini çekmek için birbirleriyle yarışan üreticiler bu çalışmalarının sonuçlarını yakın zamandan itibaren almaya başlayacak. 2016’da tasarımları ve yeni özellikleriyle kullanıcıları en çok etkileyen markalarıysa Google’ın en çok arananlar listesinde görmemiz mümkün;

Honda

Listenin başında yer alan Honda, bu yılın önemli atılımını Civic Type R prototipiyle yapmıştı. Verilere göre Honda’nın en çok aratılan modeli yeni Civic oldu.

Mercedes-Benz

Honda’nın ardından ikinci sırada kendine yer bulan Mercedes-Benz için 2016 tarihinin en hareketli yıllarından birisi oldu. Generation EQ ile gelecek projelerini gözler önüne seren Alman devinin bu yıl en çok aratılan modeli yeni C300 oldu.

Tesla

Elektrikli otomobillerin günümüzdeki Zeus’u olan Tesla, kilometre taşlarını emin adımlarla inşa etmeye devam ediyor. Otomatik pilot sisteminin yanı sıra menzil iyileştirmeleri ve şarj istasyonları konusunda önümüzdeki yıllarda çok daha aktif olarak görmeyi beklediğimiz Tesla’nın bu yıl en çok aratılan otomobili fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Model 3 oldu.

Lamborghini

Listedeki egzotik üreticilerden biri olan Lamborghini özgün tasarımları ve marka genetiğini son teknolojiyle harmanlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2017 Aventador S ile karşımıza çıkan Lamborghini, listemizin en popüler dördüncü üreticisi.

Volvo

Listemizin asi ve güçlü çocuğu, Thor’un çekiciyle bu yıl en çok aranan listesinde kendine yer buldu. Tasarımlarının yanı sıra sunduğu güvenlik teknolojileriyle sınıf standartlarını belirleyen Volvo’nun en popüler modeli yeni XC90 oldu.

Ford

Dünyanın en çok satan otomobillerini üreten markalardan birisi olan Ford, bu yıl en çok arananlarda altıncı sırada yer aldı. Yakın zamanda yeni Fiesta ile kullanıcıların karşısına çıkan Ford’un 2016’daki en popüler ve çok aranan modeli Focus oldu.

Jaguar

Listemizin son dördündeyse birbirinden lüks markalar yer alıyor. Bunlardan ilkiyse Jaguar. Yeni modelleriyle birlikte eski dönemde elde ettiği başarının peşinde olan Jaguar’ın bu yıl en çok aranan modeli XF oldu.

Bentley

Crossover ve SUV modellerinin artan popüleritesinin lüks segmentteki en iyi temsilcilerin birisi Bentayga oldu. Listede kendine sekizinci sıradan yer bulan Bentley’in en çok aranan modeli de Bentayga.

Maserati

İtalyan tasarımıyla performansın birleştiği markalardan birisi olan Maserati çok fazla model seçeneğine sahip olmayabilir lakin bu markanın listede yer bulamayacağı anlamına gelmiyor. Markanın bu yıl en çok aranan modeli SUV modeli Levante oldu.

Rolls-Royce

Listede yer alan belkide en lüks üretici olan Rolls-Royce, kendine onuncu sıradan yer bulurken insanların lüks otomobillere olan ilgisini bizlere bir kez daha kanıtlıyor. Markanın 2016 içerisinde Google’da en çok aratılan modeliyse Phantom oldu.