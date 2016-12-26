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2016’nın en dikkat çeken otomobil tasarımları [Galeri]

26 Aralık 2016

Otomobil tasarımcıları tarafından oluşturulmuş, birbirinden güzel otomobil tasarımlarını sizler için derledik.

2017 için geri sayım sürerken son haftası içerisinde olduğumuz 2016, otomobil endüstrisi için her zaman olduğu gibi çok hareketli geçti. Elektrikli otomobillerin yanı sıra bu yıl içerisinde markaların adeta tasarım savaşlarına tanıklık ettik. Kullanıcılar için tasarımın ne derece önemli olduğuna çok daha net kanaat getiren markalarla birlikte tasarımcılar da sınırlarını zorlayıp bizlere “fütüristik” kavramının nerelere kadar uzanabileceğini gösterdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde sizlerle gerek bağımsız gerekse otomobil fuarları dahilinde düzenlenen organizasyonlarla resmi olarak tanıtımı yapılan konsept modellerini, 2016’nın en iyileri listemiz kapsamında bir araya getirmiştik. Şimdi ise bu yıl içerisinde tasarımcılar tarafından oluşturulmuş “kağıt üzerindeki” tasarımlarla baş başa bırakırken hayal etmenin günücü önünde saygıyla eğilmeye devam ediyoruz. İlgili galeriye yukarıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

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