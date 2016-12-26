2016’nın en kolay tamir edilebilen telefonu açıklandı

Akıllı telefonlar için performans ve tasarım gibi etkenlerin dışında tamir edilebilirlik de büyük önem taşıyor. Sürekli olarak yanımızda taşıdığımız bu hassas cihazlar, en ufak bir hasarda bile kullanılamaz hale gelebiliyor. Böyle durumlarda telefon eğer zor tamir ediliyorsa hem masraf yükseliyor hem de tamir süresi ciddi oranda artıyor. Cihazların tamir edilebilirliğini test eden ve puanlandıran iFixit, 2016 yılının en kolay tamir edilebilen telefonunu belirledi.

Yapılan açıklamaya göre 2016’nın en kolay tamir edilebilen telefonu 10 üzerinden 8 puanla LG G5. LG’nin amiral gemisinin hemen arkasından ise 7 puanla Google Pixel ve iPhone 7 geliyor. LG G5’in modüler yapıda olmasının tamir sürecinin kolaylaşmasında etkili olduğu söyleniyor. Galaxy S7 ise cam gövdesi ve birbirine iyice yapıştırılmış donanımı nedeniyle 3 puanla tamir edilmesi en zor cihaz olarak karşımıza çıkıyor. iFixit’in yıl içerisinde ve önceki yıllarda yaptığı cihaz testlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.