2016’yı korku filmine dönüştürdüler [Video]

Son zamanlarda herkesin sıkça dile getirdiği “2016 laneti” şimdi de bir parodiye ilham verdi. 2016: The Movie isimli çalışma bu sene yaşananları bir korku filmi konseptine dönüştürüyor.

Parodi videosu Friend Dog Studios tarafından YouTube’da paylaşıldı. Olaylar 31 Aralık 2015‘te başlıyor. Bir grup arkadaş her sene olduğu gibi yeni yıl kutlamalarını yapıyor. Geri sayım sırasında iyi dilekler dile getiriliyor. Ardından her şey kötüye gitmeye başlıyor. Her geçen gün başka bir ünlü ismin öldüğü ortaya çıkıyor. Üst ses “Bugün kimin öldüğünü öğrenmek ister misiniz?” diye soruyor. Artık işler kötüye gidemez derken Amerika’da Donald Trump’ın başkan seçilmesi, Samsung’un Note7 telefonlarının patlaması ve Prenses Leia‘nın vefatı gerçekleşiyor. Yaşananlara tahamüllü kalmayanlar 2017‘yi ellerinde silahlarla beklemeye başlıyor. Parodi “Bittiğini mi sanıyorsun? Her şey daha yeni başlıyor.” sözleriyle son buluyor. Haberde bahsi geçen bu keyifli videoyu haberin girişinde bulabilirsiniz.