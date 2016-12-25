2017 Audi A5 Coupe Türkiye fiyatı ve öne çıkan tüm özellikleri [Video]

Audi‘nin geçtiğimiz aylarda kullanıcıların karşısına çıkardığı yeni A5 Coupe‘nin öne çıkan donanımlarını ve fiyat kombinasyonlarını bir araya getirdik.



Audi’nin birinci jenerasyonunu 2007 yılında kullanıcılarla buluşturduğu A5 Coupe, ilk olarak Haziran 2016’da düzenlenen organizasyon ile karşımıza çıkmıştı. İkinci jenerasyonuyla birlikte daha keskin ve sportif hatlara kavuşan otomobilin şasi dinamikleri de tamamen yenilendi. İşte yeni Audi A5 Coupe ve öne çıkan özellikleri…

Tasarım / Donanım

Geçtiğimiz jenerasyona göre çok daha dinamik bir yapıya bürünen yeni A5 Coupe, tasarım çizgilerindeki bu iyileşme sonucu 0,25‘lik sürtünme katsayısıyla sınıfında en iyi dereceye sahip olarak karşımıza çıkıyor. Aks mesafesi de dahil olmak üzere boyutlarında artışlara rağmen 60 kg daha hafif bir yapıda karşımıza çıkan modelde Audi’nin “Drive select” adını verdiği dinamik yol tutuş imkanı sunan süspansiyon sistemi yer alıyor. Tüm bu etmenlerle birlikte yeni A5 Coupe için bambaşka bir sürüş deneyimin vadettiğini söylemek mümkün.

A5 Coupe’nin merkezinde 8.3 inç büyüklüğünde dokunmatik TFT multimedya ekran yer alıyor. Bu ekrana ek olarak opsiyonel olarak satın alınabilen Audi’nin 12.3 inç boyutundaki MMI navigasyon destekli sanal kokpit ekranı 1.440 x 540 piksel çözünürlüğe sahip. Akıllı metin arama ve sesli kontrol mekanizasmasına sahip olan MMI sistemi günlük komutlarla yapılan girdileri tanıyabiliyor.

Motor / Fiyat

Türkiye’deveolmak üzere üç farklı donanımla kullanıcılara sunulan A5 Coupe’de özellikle sürücüye yardımcı elektronik sistemler dikkat çekiyor. Sürücünün yakıt tasarrufu yapmasına yardımcı olan öngörülü verimlilik asistanı, aktif şerit takip asistanı, sıkışık trafik sürüş asistanı (Traffic Jam Asisstant), Stop&Go adaptif hız sabitleyici, park asistanı, araç park halindeyken geriye doğru yapılacak çıkış manevralarında araç arkasında sağa veya sola akan trafiği kontrol eden çapraz trafik yardımı, çıkış uyarısı, çarpışma önleme yardımı ve dönüş asistanının yanı sıra Audi Pre Sense sistemleri yeni A5’in zengin donanımları arasında yer alıyor.

Yeni Audi A5 Coupe, Türkiye’de 1.4 litre TFSI benzinli ve 2.0 litre dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ve sadece otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Audi Q2‘de de yer verilen 1.4 litreli TFSI motor 150 beygir güç üretirken 2.0 litrelik dizel motor 190 beygir güç üretiyor. A5 Coupe 1.4 litrelik motoruyla 0’dan 100’e 8.7 saniyede, 2.0 litrelik dizel motoruyla ise 7.2 saniyede erişebiliyor. Audi A5 coupe’nin araç oluşturma sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Audi A5 Coupe 1.4 Turbo FSI 150 hp Dynamic S tronic: 197.751 TL

Audi A5 Coupe 1.4 Turbo FSI 150 hp Sport S tronic: 209.528 TL

Audi A5 Coupe 1.4 Turbo FSI 150 hp Design S tronic: 204.559 TL

Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 hp quattro Dynamic S tronic: 297.285 TL

Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 hp quattro Sport S tronic: 312.743 TL

Audi A5 Coupe 2.0 TDI 190 hp quattro Design S tronic: 306.222 TL

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