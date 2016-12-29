2017 BMW M4 en güncel haliyle testte yakalandı

BMW’nin en çok satan M performans modellerinden olan M4, 2017 yılı itibarıyla yeni yüzüyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

2017 5 Serisi‘nin tanıtımının ardından, M modellerinde ve paketlerinde kullanıcılara sunulacak yeni parçalarıyla karşımıza çıkan BMW’de yoğun mesai devam ediyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle kullanıcılara sunulması beklenen M5‘in hazırlıkları içerisinde olan marka, en çok satan M modeli olan M4’ü de pas geçmiş değil. Son ciddi güncellemesini yaklaşık üç yıl öncesinde alan M4, 2017 yılı itibarıyla yeni yüzü ve güç değerlerinde artışla karşımıza çıkacak.

Test sırasında yakalanan 2017 M4’ün makyajlanacak kısımları olan ön spoiler, kaput ve arka kısımlarının kamuflajlı olduğu görülüyor. BMW’nin yeni M parçalarının yer almasını beklediğimiz 2017 M4’te ön ve arka ışıklandırma tasarımında da değişiklik söz konusu. 2017 5 Serisi ile şekil değiştiren ışıklandırmaların yer aldığını gördüğümüz M4’ün kaputunun altında ciddi diyebileceğimiz nitelikte bir geliştirmenin yer alacağını söylemek biraz zor. Hali hazırda kullanılan 3.0 litrelik V6 motorun görev yapmaya devam edeceği modelin güç değerinde 425 beygirden 450 beygire bir artış söz konusu. Yakın zamanda tanıtılmasını beklediğimiz yeni M4’ün satışına ne zaman başlanacağı ise henüz bilinmiyor.

*Haberde kullanılan görsel yeni M4 GTS’e aittir