“2017 Dünyada Yılın Otomobili” için finalistler belli oldu
Birinci aşaması tamamlanan yarışmada yeni bir perdeye geçilirken rekabet yine nefes kesiyor.
Geçtiğimiz ekim ayının ilk haftası içerisinde “2017 Dünyada Yılın Otomobili” ödülü için açıklanan aday listesinde bir adım ileriye gitme zamanı geldi. Aradan geçen beş ayın ardından beş ayrı kategoride belirlenen aday listesinde yapılan değerlendirme sonucu önemli oranda model ikinci aşamaya geçemezken listede kendine yer bulmayı başaran otomobiller bir sonraki etabın heyecanını yaşacak. Eğer açıklanan ilk resmi aday listesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
75 kişilik juri ve uluslararası otomobil gazetecilerinden oluşan bir ekibin gizli oylama şeklinde seçtiği listede dünyada yılın otomobili ödülüyle birlikte yılın lüks/performans otomobili, yılın şehir otomobili, yılın en iyi tasarımına sahip otomobili ve yılın en çevreci otomobili olmak üzere toplamda beş farklı kategori bulunuyor. Öncelikle yapılan değerlendirme sonucu geriye kalan otomobillere bir göz atalım. İşte liste;
2017 Dünyada Yılın Otomobili Finalistleri
Audi A5/S5 Coupe
Audi Q2
Audi Q5
Fiat/Abarth 124 Spyder
Honda Civic
Jaguar F-Pace
Mazda CX-9
SEAT Ateca
Skoda Kodiaq
Toyota C-HR
Volkswagen Tiguan
2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili Finalistleri
Bentley Bentayga
BMW 5 Series
Genesis G90
Mercedes-Benz E-Class
Volvo S90/V90
2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili Finalistleri
Aston Martin DB11
Audi R8 Spyder
Honda/Acura NSX
McLaren 570S
Porsche 718 Boxster/Cayman
2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili Finalistleri
Chevrolet Bolt
Honda Clarity Fuel-Cell Car
Hyundai Ioniq
Tesla Model X
Toyota Prius Prime
2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili Finalistleri
BMW i3 (94 Ah)
Citroen C3
Ford Ka+
Smart Cabriolet
Suzuki Ignis
2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili Finalistleri
Audi A5/S5 Coupe
Jaguar F-Pace
Mazda CX-9
Mercedes S-Class Cabriolet
Toyota CH-R
Finalistler üzerinde genel bir değerlendirme yaptığımızda yılın otomobili için belirlenenler listesinde crossover/SUV modellerinin dominantlığı dikkatimizi çekiyor. Lüks otomobil sınıfı için belirlenen finalistlere baktığımızdaysa BMW 5 Serisi, Volvo S90/V90 ve Mercedes E Serisi ile gerçekten bu segmentte rekabetin son dakikaya kadar devam edebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Çevreci ve şehirli otomobillerin finalistlerinde büyük bir sürpriz olmadığını gözlemlenirken özellikle tasarım ayağında da keyifli bir rekabetin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Audi’nin A5/S5 Coupe, Jaguar’ın F-Pace, Mazda’nın CX-9 ve Toyota’nın C-HR modelleriyle hem yılın otomobili hem de tasarım otomobili ayağında finale kalması da ayrı bir başarı öyküsü. Yarışmanın sonucunuysa nisan ayı içerisinde öğreneceğiz.
ETİKETLER
- Aston Martin DB11
- Audi A5/S5 Coupe
- Audi Q2
- Audi Q5
- audi r8 spyder
- Bentley Bentayga
- BMW 5 Serisi
- Bmw i3
- Chevrolet Bolt
- Citroen C3
- Fiat/Abarth 124 Spyder
- Ford Ka+
- Genesis G90
- Honda Civic
- Honda Clarity
- Honda/Acura NSX
- Hyundai Ioniq
- Jaguar F-Pace
- Mazda CX-9
- McLaren 570S
- Mercedes-Benz E-Class
- Porsche 718 Boxster/Cayman
- Seat Ateca
- skoda kodiaq
- Smart Cabriolet
- Suzuki Ignis
- tesla model x
- Toyota C-HR
- Toyota Prius Prime
- Volkswagen Tiguan
- Volvo S90/V90