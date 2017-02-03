“2017 Dünyada Yılın Otomobili” için finalistler belli oldu

Birinci aşaması tamamlanan yarışmada yeni bir perdeye geçilirken rekabet yine nefes kesiyor.

Geçtiğimiz ekim ayının ilk haftası içerisinde “2017 Dünyada Yılın Otomobili” ödülü için açıklanan aday listesinde bir adım ileriye gitme zamanı geldi. Aradan geçen beş ayın ardından beş ayrı kategoride belirlenen aday listesinde yapılan değerlendirme sonucu önemli oranda model ikinci aşamaya geçemezken listede kendine yer bulmayı başaran otomobiller bir sonraki etabın heyecanını yaşacak. Eğer açıklanan ilk resmi aday listesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

75 kişilik juri ve uluslararası otomobil gazetecilerinden oluşan bir ekibin gizli oylama şeklinde seçtiği listede dünyada yılın otomobili ödülüyle birlikte yılın lüks/performans otomobili, yılın şehir otomobili, yılın en iyi tasarımına sahip otomobili ve yılın en çevreci otomobili olmak üzere toplamda beş farklı kategori bulunuyor. Öncelikle yapılan değerlendirme sonucu geriye kalan otomobillere bir göz atalım. İşte liste;

2017 Dünyada Yılın Otomobili Finalistleri

Audi A5/S5 Coupe

Audi Q2

Audi Q5

Fiat/Abarth 124 Spyder

Honda Civic

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

SEAT Ateca

Skoda Kodiaq

Toyota C-HR

Volkswagen Tiguan

2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili Finalistleri

Bentley Bentayga

BMW 5 Series

Genesis G90

Mercedes-Benz E-Class

Volvo S90/V90

2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili Finalistleri

Aston Martin DB11

Audi R8 Spyder

Honda/Acura NSX

McLaren 570S

Porsche 718 Boxster/Cayman

2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili Finalistleri

Chevrolet Bolt

Honda Clarity Fuel-Cell Car

Hyundai Ioniq

Tesla Model X

Toyota Prius Prime

2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili Finalistleri

BMW i3 (94 Ah)

Citroen C3

Ford Ka+

Smart Cabriolet

Suzuki Ignis

2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili Finalistleri

Audi A5/S5 Coupe

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

Mercedes S-Class Cabriolet

Toyota CH-R

Finalistler üzerinde genel bir değerlendirme yaptığımızda yılın otomobili için belirlenenler listesinde crossover/SUV modellerinin dominantlığı dikkatimizi çekiyor. Lüks otomobil sınıfı için belirlenen finalistlere baktığımızdaysa BMW 5 Serisi, Volvo S90/V90 ve Mercedes E Serisi ile gerçekten bu segmentte rekabetin son dakikaya kadar devam edebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Çevreci ve şehirli otomobillerin finalistlerinde büyük bir sürpriz olmadığını gözlemlenirken özellikle tasarım ayağında da keyifli bir rekabetin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Audi’nin A5/S5 Coupe, Jaguar’ın F-Pace, Mazda’nın CX-9 ve Toyota’nın C-HR modelleriyle hem yılın otomobili hem de tasarım otomobili ayağında finale kalması da ayrı bir başarı öyküsü. Yarışmanın sonucunuysa nisan ayı içerisinde öğreneceğiz.