2017 KIA Picanto ilk kez görüntülendi

Kompakt modeli Picanto‘nun yeni jenerasyon hazırlıklarını tamamlayan KIA, organizasyon için gün sayarken yeni Picanto’nun kamuflajsız görselleri ortaya çıktı.



Kasım ayının sonlarına doğru resmi çizimleri ortaya çıkan KIA’nın kompakt hot-hach modeli Picanto (Uzak doğu pazarında Morning olarak satılıyor), yeni kimliğiyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı. KIA’nın Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında ilk kez kullanıcıların karşısına çıkaracağını açıkladığı yeni Picanto için meraklı bekleyiş sürerken modelle ilgili şu zamana kadar en ciddi sızıntı ortaya çıktı.



Bir takipçinin Facebook hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla en güncel haliyle karşımıza çıkan Picanto, günlük hayatta ilk kez bu kadar net görüntülenmiş oldu. KIA’nın paylaştığı çizimlerle birebir benzer tasarım yapısına sahip olduğunu gördüğümüz 2017 Picanto, sportif yapısıyla tercih edilebilirlik açısından elini fazlasıyla güçlendirecek gibi gözüküyor. KIA, 2017 Picanto’nun dış tasarımıyla birlikte iç tarafta da ciddi geliştirmelerle birlikte sunulacağının altını çizmişti.