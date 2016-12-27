2017 Suzuki Swift ve öne çıkan tüm yeni özellikleri

Suzuki’nin dördüncü jenerasyonuyla karşımıza çıkaracağı yeni Swift, yeni özellikleriyle artık çok daha dikkat çekici.

Bir süredir ortaya çıkan sızıntıların ardından nihayet Suzuki’nin en istikrarlı modellerinden birisi olan Swift dördüncü jenerasyonuyla karşımızda. 2017 model yılıyla kullanıcılara sunulacak olan dördüncü jenerasyon Swift’te kullanıcıların, yerini aldığı jenerasyona göre çok daha zengin donanımlı, teknolojik ve şehir hayatına uygun bir Swift ile karşılaşacaklarını söyleyebiliriz. Yeni Swift’in dış tasarımında ve boyutsal olarak yaşanan küçük değişimlerin yanı sıra geliştirilmiş güvenlik ögeleri ve çok daha tatminkar bir iç donanım sunuluyor.

Tasarım / Donanım

Suzuki’nin yeni nesil Heartect platformu üzerine geliştirilen yeni Swift ile birlikte çok daha tatminkar bir sürüş deneyiminin sunulacağını söyleyebiliriz. 840 ile 970 kg arasında değişen toplam ağırlık değerline sahip olan Swift’te, yeni altyapıyla birlikte rijitlik (burulma direnci) derecesinde de iyileşmeler yer alıyor. Yeni Swift’in yeni altyapıyla birlikte yerini aldığı jenerasyona göre 160 kg’a kadar daha hafif yapıda olduğunu görüyoruz ve bu da altı çizilmesi gereken iyileştirmeler arasında. Suzuki’nin eski jenerasyonda olduğu gibi 2017 Swift’te de ön tarafta McPherson arka tarafta torsiyon yapıda süspansiyon sistemine yer vermeye devam ettiğini görüyoruz.

Swift’in ağırlık kazanımıyla birlikte boyutsal parametrelerinde de bazı değişiklikler mevcut. Yerini aldığı jenerasyona göre 10 mm daha uzun yapıda olan yeni jenerasyonun toplam uzunluğunun 3.840 mm, genişliğinin 1.695 mm (değişiklik yok), uzunluğununsa 1.500 mm (10 mm daha kısa) olduğunu görüyoruz. Yeni jenerasyon Swift’in aks mesafesindeyse 20 mm’lik bir artışla 2.450 mm uzunluğa eriştiğini görüyoruz. Dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip Swift modellerininse diğer versiyonlara oranla yaklaşık 20 mm daha yüksek olduğunu da belirtmekte fayda var. Toparladığımızda yeni jenerasyon Swift, iç hacminde daha geniş bir yaşam alanı vadeden, dışarıdan bakıldığında daha uzun ve biraz daha kısa bir yapıda karşımıza çıkıyor.

Yeni Swift’in dış tasarımında da yerini aldığı jenerasyona göre hoş değişimler mevcut. Ön tarafta LED teknolojisine sahip aydınlatmalar ve petek şeklinde ızgara dikkat çekerken, arka tarafta C formlu ışıklar dikkat çekiyor. Dış tasarımda belkide en dikkat çeken değişikliğin arka kapı kollarının gizlenmiş şekilde tasarlanması olarak nitelendirebiliriz. Suzuki, Swift dahilinde sunulan jant seçeneklerindeyse 15 ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyutları kullanıcıların tercihine sunuyor.



Yeni Swift’in içerisindeki değişimlerse dışarıda yapılanlara göre çok daha dominant diyebiliriz. Gözle görülür bir şekilde iyileştirmelerin yer aldığı 2017 Swift’te otomatik klima, navigasyon ve Android Auto-Apple CarPlay desteğiyle birlikte gelen multimedya ekran (Standart versiyonlarda tek renk, hibrit versiyonda renkli), arka görüş kamerası, anahtarsız giriş, direksiyondan kontrol edilebilen vites gibi zengin donanımlar yer alıyor. Bu donanımlara ek olarak sürücüye yardımcı elektronik sistemler konusunda da Swift’in elinin ciddi anlamda güçlendiğini söyleyebiliriz. Altı adet hava yastığı, ESP, ABS, kamera ve radar sistemi, fren asistanı, otonom yapıda acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve uyarı asistanı gibi sistemler yeni Swift ile birlikte kullanıcılara sunulan donanımlar arasında yer alıyor.

Motor

Suzuki, 2017 Swift’te bir önceki jenerasyonda yer verdiği üç silindirli 1.0 litre ve dört silindirli 1.2 litre Dualjet (iki enjektörlü) motorları sunmaya devam ediyor. Bu motorların güç değerleri 100 beygir 150 Nm tork ve 94 beygir 118 Nm tork olarak değişiklik gösteriyor. Bu motor seçenekleriyle birlikte yeni Swift’te RS ve ML olmak üzere iki adet hibrit versiyon yer alıyor. Swift’e eklenen elektrik motorları 50 Nm torka kadar ekstra güç değeri sağlayabiliyor. Suzuki, standart modellerin manuel ve otomatik seçeneklerde, hibrit versiyonlarsa sadece otomatik CVT şanzımanla sunulduğunun da altını çiziyor. 2017 Suzuki Swift, tüm özellikleriyle birlikte Cenevre Otomobil Fuarı’nda kullanıcıların karşısına çıkacak.