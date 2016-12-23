2017 Volkswagen Golf ailesine yeni seçenekler: Golf R ve 1.0 TSI motor

Volkswagen, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen modellerinden birisi olan Golf’ü daha geniş yelpazede sunmaya devam ediyor.

Kasım ayı içerisinde 2017 model makyajlı Golf‘ün tanıtımını gerçekleştiren Volkswagen, Golf ailesini genişletmeye devam ediyor. Ailenin en hızlı üyesi Golf R’ı kullanıcılarla buluşturan Volkswagen geliştirilmiş motoru ve performans değerlerine ek olarak yeni motor seçeneğine de yer vermeyi ihmal etmemiş.



Hatchback ve Variant (station wagon) olmak üzere iki farklı kasa tipiyle satışa sunulacak olan 2017 Golf R, makyajla birlikte yenilenen tasarım ve LED farlarla birlikte sunduğu performansı tasarım olarak da pekiştiriyor. Volkswagen’in multimedya sistemi Composition Color‘un Golf R’da en güncel versiyonuyla standart olarak yer aldığını da belirtmekte fayda var.



2017 Golf R, 2.0 litrelik motorunun üzerinde yapılan geliştirmelerle 10 beygir ve 20 Nm‘lik artışla toplamda 306 beygir güce ve 400 Nm tork değerine sahip halde karşımıza çıkıyor. Volkswagen, 2017 Golf R’ın bu motoruyla birlikte 0’dan 100’e 4.6 saniyede erişebildiğini belirtiyor. Golf R ile birlikte Golf ailesine 85 beygir güce sahip 1.0 litrelik motor seçeneğini ekleyen Volkswagen bu motorun tüketim değerlerinin 100 km’de 4.8 litre olduğunu açıkladı. 2017 Golf ailesinin yeni nesil 2.0 litrelik dizel motor seçeneğindeyse 150 beygir güç ve dört tekerlekten çekiş altyapısı yer alıyor.

Fiyat

Şu anda ön siparişte olan yeni nesil Golf için açıklanan Almanya fiyatları şu şekilde;

2017 Golf R Manuel (40.675 Euro)

2017 Golf R Variant DSG (44.800 Euro)

2017 Golf 2.0 TDI 4MOTION (29.600 Euro)

2017 Golf Variant 2.0 TDI 4MOTION (30.750 Euro)