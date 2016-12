Yılın son günlerini yaşarken 2017‘den beklentilerimizi sıralamaya devam ediyoruz. Birçok kötü olaya sahne olan ve sevdiğimiz ünlüleri elimizden alan senenin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Hepimiz 2016’nın son bulmasını heyecanla beklerken yeni yılda ekrana gelmesi planlanan yabancı dizilerin bir kısmı bu isteğimizi artıracak cinsten.

Beklentilerimizi sıralamaya 2017’de vizyona girecek yabancı filmlerle başlamıştık. Şimdi beyaz ekrana geçiş yapıyoruz. Çizgi roman uyarlamalarının Amerikan televizyonundaki hükmü yeni yılda da devam edecek. The Defenders, New York’un gizli kahramanlarını bir araya getirecek. Marvel’ın az tanınan kahramanları Inhumans ile karşımıza çıkacak. Legion mutantları televizyona taşıyacak. Efsane yapımlar arasında sayılan Twin Peaks 25 senelik aranın ardından ekranlara dönecek. Bunların yanı sıra beyaz perdeden televizyona transfer olan ünlü isimlerin yer aldığı Taboo, Sharp Objects, Maniac, Big Little Lies gibi projeler de şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. İşte 2017’yi dört gözle beklememize neden olan yabancı diziler:

