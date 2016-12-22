2018 Audi Q8’in ilk resmi görselleri ortaya çıktı

Audi’nin, Detroit Otomobil Fuarı kapsamında konsept haliyle tanıtımını gerçekleştireceği Q8’in ilk detayları kendini göstermeye başladı.

2017 yılının ilk organizasyonlarından birisi olan Detroit Otomobil Fuarı‘na üç haftadan az bir zaman kalmışken, markalar kozlarını yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Detroit Otomobil Fuarı’na en iddialı girişi yapacak üreticilerden birisi olan Audi’nin organizasyon dahilinde karşımıza çıkaracağı Q8 konseptinin de bu bağlamda ilk resmi görselleri de ortaya çıktı.



Audi’nin SUV ürün gamının en tepesinde yer alacak olan Q8 projesiyle ilgili bu zamana kadar ser verip sır vermeyen projenin tasarım şefi March Lichte, Alman haber sitesi Welt‘e modelle ilgili açıklamalarda bulundu. Modelin BMW X6 ve Mercedes-Benz GLE Coupe de olduğu gibi sportif bir yapıda olacağının altını çizden Lichte, Bentley Bentayga ve Porsche Cayenne ile rakip olabilme ihtimali olan bir model tasarladıklarını belirtti. “Önümüzdeki süreçten itibaren kullanıcılara sunacağımız her Audi modeli kendi karakteristik kimliğiyle birlikte gelecek, gerek dış gerek iç tasarım için bunu söyleyebilirim.” diyen Lichte, Q8’in yeni A8 ve Q7 ile aynı platform üzerine geliştirileceğini belirtti.

Detroit Otomobil Fuarı’nda konsept olarak karşımıza çıkacak olan Q8’in motor seçenekleri hakkında bilgi vermekten kaçınan Lichte, modelin 2018 yılında üretime hazır olarak satışa sunulacağını belirtti. Bu bağlamda yeni Q8’de kullanılacak motorların Audi’nin en yeni V6 ve V8 seçeneklerinde dizel ve benzinli varyasyonların olması bekleniyor. Bu da Q8 için 429 ve 600 beygirlik güç değerleri anlamına geliyor. Q8’in içten yanmalı motor seçeneklerinin ardından elektrikli E-tron modelinin de sunulacağını da belirtelim.