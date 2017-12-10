2018 Dacia Duster, Hayalet Avcıları temalı reklam filmiyle merakı artırıyor [Video]

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren showroomlardaki yerini alacak olan 2018 Dacia Duster elektronik ortamda karşımıza çıkmaya devam ediyor.



Dacia’nın kasım ayının son haftası içerisinde detaylı fotoğraflarını yayınladığı 2018 model yıllı Duster için meraklı bekleyiş sürüyor. Geçirdiği tasarımsal değişimle kullanıcılardan ciddi anlamda olumlu geri dönüşler alan modelin en çok üzerinde durulan noktalarından birisi de kalite algısının üste çekilmiş olması. Dacia’nın ulaşılabilirlik karakterinde ödün vermeden yaptığı geliştirmelerle eli ciddi anlamda güçlenen Duster’ın sokaklara çıkışı öncesinde bekleyişin merakını diri tutacak parçalar da gelmeye devam ediyor.

Ulaşılabilirlik devam edecek

Markanın resmi kaynakları üzerinden paylaştığı yeni reklam aracın yetenekleriyle birlikte bir dönemin efsane ekibi Hayalet Avcıları’nı da akıllara getirerek keyifli bir birlikteliği karşımıza çıkartıyor. Tasarımının yanında geri görüş kamerası (Multi-View), kör nokta uyarı, otomatik klima, anahtarsız giriş, otomatik yanan farlar, yokuş kalkış asistanı ve iniş kontrolü gibi donanımlarıyla dikkat çeken 2018 Dacia Duster’ın merak edilen noktalarından bir tanesi de güvenlik testinden alacağı sonuç. Standart donanımlarıyla 3 veya 4 yıldız alması muhtemel gözüken araca, otonom acil frenleme ve diğer teknolojik asistanlar ek donanım paketlerinde sunulacak. Yeni Duster’ın tüm teknik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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