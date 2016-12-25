2018 Toyota Corolla’ya BMW takviyesi

Yeni jenerasyon Corolla’nın hazırlakları içerisinde olan Toyota, kullanıcıları memnun edecek bir gelişmeye imza atabilir.

Toyota ve BMW markalarını aynı cümlede ilk defa kullanmıyoruz. İki otomobil devinin yeni jenerasyon Supra ve Z4 için ortak platformda geliştirilmeleri üzerine bir araya geldiği haberlerine geçtiğimiz Ağustos ayında şahit olmuştuk. Lakin iki otomobil devinin spor otomobilleri üzerinden gelişen ortaklık sadece bununla sınırlı kalmayabilir.

Toyota’nın TNGA (Toyota New Global Architecture) platformu üzerine geliştirdiği yeni nesil Corolla’nın günümüzde sunulandan daha uzun bir aks mesafesine sahip olacağını ve içerisinde daha ferah bir yaşam alanı sunacağına kesin gözüyle bakılıyor. Donanımsal ve boyutsal geliştirmelerin yanı sıra yeni Corolla ile ilgili önemli nokta, dahilinde yer verilecek motorlar. Corolla’nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni nesil şanzımanla birlikte, 1.5 litrelik dört silindir benzinli ve hibrit, 1.2 litre turbo ve 1.8 litre VVT-i motor seçeneklerine sahip olacağı neredeyse kesinleşmişken, bu motor seçeneklerine BMW takviyesi gündemde. Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre BMW’nin 1.5 litrelik üç silindirli veya 2.0 litrelik dört silindirli motor seçeneklerinden birinin Corolla’da sunulması planlanıyor. Gelişmeyle ilgili henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmese de Supra ve Z4 projesi için ortak geliştirmeler yapan Toyota ve BMW’nin bu ortaklığı bizleri şaşırtmamakla birlikte mutlu edebilir. Üstelik “BMW motoruna sahip Toyota Corolla” kulağa şimdiden çok hoş geliyor.