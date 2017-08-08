2018 Volkswagen Jetta ilk sızıntı görselleriyle karşımızda!

Meksika’da görüntülenen yeni nesil Jetta, üzerinde yapılan noktasal dokunuşlarla yoluna devam ediyor.

Binek otomobil sınıfındaki modellerini bir bir yeni formuyla karşımıza çıkartan Volkswagen’de sıra Jetta‘ya geldi. CC’yi üretimden kaldırarak bu sınıftaki modellerin başına Arteon‘u getiren, Golf’ün ardından son olarak Polo‘nun tanıtımını gerçekleştiren Volkswagen’in Jetta ile ilgili atacağı adımı bizler de yakın zamanda bekliyorduk. Şimdilik elimizde Jetta ile ilgili resmi bir adım olmasa da sızıntılar bize hazinenin yolunu gösteren patikalar gibi öncülük etmeye devam ediyor. Günümüze kadar kamuflajlı olarak kameralara yakalanan 2018 model yıllı Jetta, ortaya çıkan sızıntı görselleriyle neredeyse tamamen yüzünü gösterdi.

karşımızda olacak olan Jetta’nın sızıntısı görselleriyle Meksika’da karşımıza çıkıyor.tarafından paylaşılan sızıntı görsellerinde Volkswagen’in Meksika’daki üretim tesisinde görüntülendiği söylenen Jetta’nın şu an karşımızda duran yapısı çoğu kişisinin dikkatini çekecek türden. Ön bölümünde ufak da olsa Arteon’da gördüğümüz ızgara formuna büründüğünü gördüğümüz Jetta, bu yapısı sayesinde farklı bir kimlikle geliyor. Arka bölümünde devrimsel nitelikte bir değişimin gözlenmediği aracın yan tarafından baktığımızdaysa C sütununda bariz bir çizgisel değişim söz konusu. MQB platformu üzerine geliştirilecek olan yedinci jenerasyon Jetta’nın motor seçeneklerininse ailenin diğer üyeleriyle benzer olmasını bekliyoruz. Jetta ile ilgili son gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.