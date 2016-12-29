21 dakikalık saf hiper otomobil “operası” [Video]

Ferrari’den Lamborghini’ye, Porsche’den McLaren’a birbirinden özel otomobiller 21 dakikalık özel videoda bir araya geldi.

Bazı otomobiller kullanıcılarını günlük hayatta ihtiyaç duydukları yerlere götürür. Ama bazı otomobiller bizleri sadece A noktasından B noktasına götürmekten fazlasını vadeder. Tasarımlarıyla adeta bir sanat eserini andıran bu otomobiller tatlı homurtularuyla daha kendilerini göstermeden bile dikkatleri üzerlerine çeker. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir” sözünü bizlere yakından daha hoş getiren Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Pagani ve örneklerini artırabileceğimiz üreticiler otomobil endüstrisinin mücevherlerini üretiyor. NM2255 ekibinin takipçileri için 2016’ya özel olarak yayınladığı videoda Alfa Romeo Giulia‘dan Nissan GT-R‘a, Lamborghini modellerinden Pagani‘ye birbirinden özel otomobillerin karakteristik seslerini bir arada dinleme şansına erişiyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri sıkıcı geçen gününüzde yüzünüzde anlamsız bir tebessüm oluşturacak dakikalarla baş başa bırakıyoruz. İlgili videoya yukarıdaki görselden ulaşabilirsiniz.