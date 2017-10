21 renkli küpten oluşan LEGO House sınırsız eğlence vadediyor [Video]

LEGO‘nun ana vatanı Danimarka‘da dört yıldır inşası süren LEGO evi sonunda açılışını gerçekleştirdi. 21 renkli küpten oluşan bina, etkileyici tasarımıyla nefes kesiyor.

LEGO’nun icat edildiği, Danimarka’nın Billund şehrinde konumlandırılan LEGO House, “Home of the Brick” diye adlandırılıyor. 21 beyaz küpten oluşan bu devasa LEGO evinde küplerin tavanları kırmızı, yeşil, sarı ve mavi olmak üzere dört farklı renkte boyanmış. Her bir renk bir bölgeyi simgeliyor.

Kırmızı bölgede devasa bir LEGO inşa alanı yer alıyor. Sayısız LEGO parçasına erişebildiğiniz alanda, oturup yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz masalar bulunuyor. Aile aktiviteleri için de ideal olan kırmızı bölgede kendi LEGO figürlerinizi oluşturabilir, rahatlıkla saatlerinizi geçirebilirsiniz. Yeşil bölge ise ufkunuzu açacak cinsten. En küçük detayların dahi işlendiği devasa LEGO maketleri bulabileceğiniz bu alan, LEGO dünyasının zenginliğini görmeniz için de birebir. Yeşil bölgede yer alan Story Lab’ler ise sizi yönetmen koltuğuna oturtuyor ve LEGO aktörlerle filminizi oluşturmanızı sağlıyor.

sizi su altına davet ediyor. Fish Designer kısmında kendi LEGO balığınızı tasarlayabilir, onu taratabilir ve devasa akvaryumun içine gönderebilirsiniz. Sanal akvaryumda diğer insanların yarattıklarını gözlemlemek de mümkün. Critter Creator kısmında kendi mini LEGO yaratığınızla maceralara atılabilir, Flower Artist kısmında ise bahçenizi oluşturabilirsiniz. Son olaraksizi robotlar karşılıyor. Robo Lab kısmında kontrolü ele alıp LEGO figürleri kurtarabiliyorsunuz. Burada bulunan City Architect kısmı ise bir simülasyon alanı. Kendi yapılarınızı dahil edip şehir hayatına katkıda bulunabiliyorsunuz. Test Driver alanında ise LEGO taşıtınızı yapıp test sürüşleri gerçekleştirebilir, bu da sizi kesmezse LEGO DUPLO Train Builder kısmında kendi treninizi yapabilirsiniz!

Uzun lafın kısası Danimarka’daki LEGO House size sınırsız eğlencenin kapılarını açıyor. LEGO House ile ilgili daha detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

VİDEO