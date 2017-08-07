267.300 parçalık gerçek boyutlu LEGO McLaren 720S’in nasıl meydana getirildiğini izleyin [Video]

Profesyonel bir ekip tarafından ciddi bir emek sonucu bir araya getirilen aracın tüm üretim süreci bir dakika içerisinde toplandı.

Resmi tanıtım etkinliği mart ayında gerçekleştirilerek McLaren ailesine dahil olan 720S, serinin ikinci üyesi olarak bir kültürü yaşatmaya devam edecek. 720 PS güç ve 770 Nm tork değerleri ve tasarımıyla otomobil tutkunlarının yanı sıra LEGO’nun da radarına giren bu canavar, tanıtımının bir ay sonrasına Speed Champions seri altında LEGO dünyasına dahil olmuş bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Hayranlarını mutlu eden bu hamlenin ardından 720S üzerindeki projelerini noktalamayan LEGO, ikinci adımda aracı gerçek boyutlu olarak kendi dünyasına uyarladı. Toplamda 2.000 saatlik bir inşa sürecinin sonunda tamamen hazır hale getirilen ve Goodwood’da meraklılarıyla buluşan gerçek boyutlu LEGO 720S, doğrusunu söylemek gerekirse her haliyle kendisini ortaya çıkartmayı başarıyor.

Festival kapsamında otomobil tutkunlarının karşısına çıkartılan projenin bitmiş hali kadar arka plandaki inşa süreci de şüphesiz ayrı bir ilgiyi hak ediyor. Tıpkı bir otomobilin üretim sürecinde olduğu gibi parça parça işlenerek bir araya getirilerek tamamlanan araçta toplamdaayrı parça bulunuyor. Böylesine bir emekle oluşturulan projenin arka planını bir dakikaya sığdıran McLaren, işi biraz kolaymış gibi göstermiyor değil. Sözü fazla uzatmadan sizleri 2.000 saatlik çalışmanın bir dakikada toplandığı keyifli bir videoyla baş başa bırakalım.

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