2K’nın mobil oyunlarında kaçırılmayacak yıl sonu indirimleri

Oyun tutkunları için birbirinden güzel oyunlara imza atan 2K bu sefer oyuncuları mutlu edecek indirimlerle karşımızda.

PC ve konsolda olduğu gibi mobil platformlarda da başarılı oyunları kullanıcılara sunan 2K, bu sefer oyun severlerin yüzünü güldürecek yıl sonu indirimleriyle karşımızda. Üstelik mobil platformlarda oyun oynamaktan keyif alan oyuncuları mutlu edecek olan bu indirimden sadece spor oyunları nasibini almıyor. İndirim kampanyası dahilinde normalde 8 ile 10 dolar fiyatlarla satışa çıkan tüm oyunları 3 dolardan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.

Kampanya kapsamında normal şartlarda iOS’ta 21 TL olan NBA 2K17 8 TL‘ye, Android’te ise 24 TL yerine 11 TL‘ye satın alınabiliyor. İndirim listesinde NBA 2K17 ile birlikte; Civilization Revolution 2, WWE 2K, XCOM®: Enemy Within, Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel! gibi önemli oyunlar yer alıyor. Dilediğiniz oyuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

NBA 2K17

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Android – 10,99 TL

iOS – 7,99 TL

Civilization Revolution 2

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Android – 10,99 TL

iOS – 7,99 TL

WWE 2K

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Android – 10,99 TL

iOS – 7,99 TL

XCOM: Enemy Within

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Android – 10,99 TL

iOS – 7,99 TL

Borderlands 2

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Android – 24,99 TL

Borderlands: The Pre-Sequel!

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Android – 24,99 TL