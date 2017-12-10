3.300 beygirlik özel yapım Nissan GT-R, çeyrek mil dünya rekoru için asfalta çıkacak [Video]

Amerika’da devam eden test sürecinin ardından dünya rekoru için pisti yolunu tutacak olan Nissan GT-R projesi, merakla beklediklerimiz arasındaki yerini aldı.



Bize, filmlerde gösterilen Godzilla karakterinin aslında ne kadar tatlı bir canavar olduğunu “kanıtlayan” tek örnek olan Nissan GT-R, her jenerasyonuyla performans tutkunlarının aklına gelen ilk seçeneklerden bir tanesi oldu. İlk yıllarındaki modelleri dahil olmak üzere modifiye meraklılarının ve bağımsız performans garajlarının da odağında olan GT-R’ın R35‘i de mirası sürdürüyor. Bu zamana kadar pek çok örneğiyle karşılaştığımız modelin şu anda sizlerle paylaşmakta olduğumuz versiyonuysa, dünyanın en hızlı Nissan GT-R‘ı iddiasında.

Testlerin son aşamasına gelindi

Amerika merkezli AMS Performance ekibi tarafından hayata geçirilen ve Alpha Queen olarak bilinen proje için bir süredir hummalı çalışma hakim. Dünyanın en hızlı drag otomobili olmak için hazırlanan ve bu doğrultuda 3.300 gibi korkutucu beygir değerlerine eriştirilen aracın testleri devam ediyor. Mekanik ve yazılımsal değişimlerle kombinasyonlarla tamamlanacak olan Alpha Queen’nde son aşamalara gelinmiş durumda. AMS Performance ekibinin paylaştığı videolarla hedeflerine ne kadar yaklaştığının mesajı verilirken, ilk hedef olarak 400 metrelik mesafenin altı saniyede kat edilmesi planlanıyor. Teknik değerleri de testlerin ardından netlik kazanacak olan projenin keyifli detaylarıyla sizleri baş başa bırakalım.

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