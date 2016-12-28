360 derece dönüştürülebilir Lenovo ThinkPad Yoga 370

Lenovo, 360 derece dönüştürülebilir yapısıyla farklı görüş ve kullanım açıları sunan yeni dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı. ThinkPad Yoga ailesine yeni katılan ThinkPad Yoga 370, menteşe tasarımı sayesinde 360 derece katlanabiliyor.

13 inçlik Full HD dokunmatik ekranıyla tablet olarak da kullanılabilen bilgisayar çizim ve yazı için stylus kaleme de destek veriyor. Intel’in son Core i işlemcilerini ve Intel HD Graphics 620 grafik işlemcisini kullanan bilgisayar 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar PCI NVMe SSD’ye destek sunuyor. Thunderbolt 3 bağlantısıyla hızlı veri aktarımı yapabilen ThinkPad Yoga 370’de bu bağlantı haricinde Bluetooth 4.2, USB 3.0 ve HDMI gibi bağlantı noktaları da yer alıyor. Stereo hoparlörlere de sahip olan Lenovo ThinkPad Yoga 370, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle mart ayında 1.264 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulacak.