42 inç boyutunda, dünyanın en büyük e-ink ekranı

Günümüzde ekran teknolojileri çok ilerlemiş durumda ve çevremizde yüksek çözünürlüklü, doygun renklere sahip ve piksel sıklığı üst seviyelerde ekranlar görmek mümkün. Fakat bu türdeki ekranlar hem çok enerji harcıyor hem de maliyetleri çok daha yüksek. E-ink ekranlar belki diğerleri kadar kaliteli görüntüler sunamıyor ancak maliyet açısından avantaj sağlıyor. Dünyanın en büyüğü olarak CES fuarında görücüye çıkan 42 inçlik bu dev e-ink ekran, özellikle birçok ofisin baş tacı olmaya aday görünüyor.

2160×2880 piksel çözünürlüğündeki dev ekran inç başına 85 nokta barındırıyor. Oldukça az miktarda enerji tüketen ekran, hiçbir güç gerektirmeden ekranda kalan son görüntüyü göstermeyi sürdürebiliyor. İlk olarak QuirkLogic Quilla isimli çalışma tahtasında kullanılan ekranın gelecekte farklı alanlarda kullanılabileceği düşünülüyor.