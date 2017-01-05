4K çözünürlüğündeki filmi 15 saniyede aktarabilen USB bellek

Dosyaların devasa boyutlara ulaştığı günümüzde herhangi bir veriyi bir yerden bir diğerine kopyalamak eziyete dönüşebiliyor. Özellikle de yazma hızı düşük bir USB belleğe sahipseniz işler daha zorlu bir hal alıyor. SanDisk’in yeni tanıttığı USB bellek, yüksek yazma hızıyla dosya aktarım süresini büyük oranda azaltıyor.



SanDisk‘in ürettiği en yüksek kapasiteli ve en hızlı USB bellek olan bu Extreme Pro USB 3.1, SSD performansını kompakt bir boyutta sunuyor. Saniyede 420 megabayt veri okuyabilen ve 380 megabayt veri yazan bellek, standart bir 4K filmi 15 saniyeden daha kısa bir sürede aktarabiliyor. 256 GB hafıza ile birlikte böylesine yüksek bir hız sunan belleğin fiyatı tahmin edilebileceği üzere ucuz değil. Bu ayın sonlarında piyasaya sürülecek cihazın fiyatı 180 dolar olarak açıklanmış durumda.