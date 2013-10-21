YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

Lamborghini-Veneno-Roadster-02
ASFALT
10

5,3 milyon dolarlık Lamborghini Veneno Roadster’dan sadece 9 adet üretilecek

4,3 milyon dolarlık fiyatıyla Cenevre Otomobil Fuarı’nın yıldızı olan Lamborghini Veneno şimdi de roadster (üstü açık) modeli ile karşımızda. Veneno modelinde olduğu gibi Roadster modeli de 750 beygir güç üreten 6,5 litrelik V12 motordan güç alıyor. 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 2.9 saniyede tamamlayan bu süper otomobilin maksimum sürati ise saatte 355 kilometre.

Lamborghini Veneno Roadster
KARBON FİBER
Savaş uçaklarından esinlenilerek tasarlanan otomobilin iç ve dış mekan tasarımında bolca karbon fiber malzeme kullanılmış. Yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonlarında da ciddi ölçüde azalma kaydetmeyi karbon fibere borçlu olan otomobil, adını ünlü matador Jose Sanchez Rodriguez’i öldüren efsaneleşmiş boğa Veneno’dan (İspanyolcada zehir anlamına geliyor) alıyor. Dünyada sadece 9 adet üretilecek olan bu süper otomobilin satış fiyatı ise Veneno’da olduğu gibi dudak uçuklatacak cinsten. Önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak olan Lamborghini Veneno Roadster’ın satış fiyatı tam 5,3 milyon dolar (3,3 milyon euro)

Lamborghini Veneno Roadster
Lamborghini Veneno Roadster

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
  • usta

    Acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip Acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip Acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip Acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip Acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip Acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayipAcayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip Acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip acayip güzel güzel güzel güzel

  • muhammet

    manyak o biçim

  • enes

    harika

  • enes

    biri bana bu kadar güzel bir araba soylesin

  • emin

    abi sadece okuyun diyorum dehşet benim en sewdiğim araba markasıdır sıkıntınız olursa çözerim baya bilgim var facem ise (muhammet emin özpolat) kesinlikle okuyun!!!!! 😉

  • yusuf

    resmen manyaaaaaaaaaaaaaaaak araaaaaaaaaaaaaaba

  • yavuz

    Bugattı Veyron var Bİde

  • emin

    nerden alınıcak bu bilen varsa söylesin

  • BİM
  • Abdullah Demirtaş

    9 fazla 3 olsaymış

logan-2
Sinema
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

ftype
VİDEO
0

SON YORUMLAR