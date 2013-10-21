5,3 milyon dolarlık Lamborghini Veneno Roadster’dan sadece 9 adet üretilecek

4,3 milyon dolarlık fiyatıyla Cenevre Otomobil Fuarı’nın yıldızı olan Lamborghini Veneno şimdi de roadster (üstü açık) modeli ile karşımızda. Veneno modelinde olduğu gibi Roadster modeli de 750 beygir güç üreten 6,5 litrelik V12 motordan güç alıyor. 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 2.9 saniyede tamamlayan bu süper otomobilin maksimum sürati ise saatte 355 kilometre.





KARBON FİBER

Savaş uçaklarından esinlenilerek tasarlanan otomobilin iç ve dış mekan tasarımında bolca karbon fiber malzeme kullanılmış. Yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonlarında da ciddi ölçüde azalma kaydetmeyi karbon fibere borçlu olan otomobil, adını ünlü matador Jose Sanchez Rodriguez’i öldüren efsaneleşmiş boğa Veneno’dan (İspanyolcada zehir anlamına geliyor) alıyor. Dünyada sadece 9 adet üretilecek olan bu süper otomobilin satış fiyatı ise Veneno’da olduğu gibi dudak uçuklatacak cinsten. Önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak olan Lamborghini Veneno Roadster’ın satış fiyatı tam 5,3 milyon dolar (3,3 milyon euro)



