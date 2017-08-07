72. yılında Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarının hazırlık fotoğrafları yayınlandı [Video]

Amerika’nın 1945’te atom bombası atarak 200 binden fazla insanın anlık ölümüne ve sayısız insanın ilerleyen dönemlerde radyasyon bağlantılı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmesine neden olan atom bombası saldırısından yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Amerika’nın üç gün arayla bombaladığı Japon şehirleri Hiroşima ve Nagasaki, nükleer silahların korkutucu yanını gözler önüne sermenin yanı sıra utançla hatırlanacak iki büyük olay olarak tarihe kazındı. “Little Boy” ve “Fat Man” olarak isimlendirilen bombalar üç gün arayla iki şehri de adeta yok etti. Amerika şimdilerde o döneme ait nükleer testlerin görüntülerini ve Hiroşima ile Nagasaki saldırılarına ait fotoğrafları halka açık arşivlere koymaya başladı. Hatırlarsanız mart ayında nükleer silah testlerinden gizliliği kalkmış olan bazı videolar YouTube’a yüklenmiş, 6.500 film incelemeye alınmıştı. Şimdi ise Hiroşima ve Nagasaki’ye bombalar atılmadan hemen önceki hazırlıklara ait bazı fotoğrafların gizliliği kaldırıldı.

Fotoğraflar modern tarihin en korkutucu olaylarından birinin hazırlığına tanık olmamızı sağlıyor. Askerlerin bomba için yaptığı son hazırlıkları gördüğümüz fotoğrafta, çalışanlar ve askerlerin “Fat Man” üstüne isimlerini ve imzalarını attıklarına şahit oluyoruz. Fat Man’in Little Boy’dan üç gün sonra atıldığının altını çizelim. Hiroşima ve Nagasaki olayının 72’nci yılını geride bırakırken geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen anmalar sırasında Japonya Başkanı Shinzo Abe‘nin nükleer silah üretimini durdurmaları için dünyaya çağrıda bulunduğunu da haberimize ekleyelim. Hazırlıklara ait fotoğraflara haberin üstünden ulaşabilir, geçmişte yayınlanmış olan videosunu ise haberin devamında izleyebilirsiniz.

VİDEO

