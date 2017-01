74’üncü Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

74’üncü Altın Küre (Golden Globes) sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ünlü isim Jimmy Fallon’un üstlendiği ödül törenine La La Land filmi damga vurdu . Film, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzikal/komedi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi orijnal şarkı ve en iyi film müziği dallarında olmak üzere toplam 7 dalda ödül kazandı.

Başrollerini Ryan Gosling ve Emma Stone‘nun paylaştığı film geçtiğimiz ayın sonunda Türkiye’de de vizyona girmişti. Bu yılın 74’üncüsü düzenlenen ödül töreninde Hollywood’un ünlü oyuncusu Meryl Streep‘e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi. Oscar ve Grammy’den sonra üçüncü en çok izlenen ödül töreni olan Altın Küre Ödülleri’nde bu yılın kazananlarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

EN İYİ FİLM (DRAM)

• Hacksaw Ridge

• Hell or High Water

• Lion

• Manchester by the Sea

• Moonlight

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL/KOMEDİ)

• 20th Century Women

• Deadpool

• Florence Foster Jenkins

• La La Land

• Sing Street

EN İYİ FİLM (ANİMASYON)

• Strings

• Moana

• My Life as a Zucchini

• Sing

• Zootopia

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

• Casey Affleck – Manchester by the Sea

• Joel Edgerton – Loving

• Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

• Viggo Mortensen – Captain Fantastic

• Denzel Washington – Fences

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

• Isabelle Huppert – Elle

• Natalie Portman – Jackie

• Ruth Negga – Loving

• Amy Adams – Arrival

• Jessica Chastain – Miss Sloane

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL/KOMEDİ)

• Colin Farrell – Lobster

• Ryan Gosling – La La Land

• Hugh Grant – Florence Foster Jenkins

• Jonah Hill – War Dogs

• Ryan Reynolds – Deadpool

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL/KOMEDİ)

• Annette Bening – 20th Century Women

• Lily Collins – Rules Don’t Apply

• Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen

• Emma Stone – La La Land

• Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

• Mahershala Ali – Moonlight

• Jeff Bridges – Hell or High Water

• Simon Helberg – Florence Foster Jenkins

• Dev Patel – Lion

• Aaron Taylor Johnson – Nocturnal Animals

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

• Viola Davis – Fences

• Naomie Harris – Moonlight

• Nicole Kidman – Lion

• Octavia Spencer – Hidden Figures

• Michelle Williams – Manchester by the Sea

EN İYİ YÖNETMEN

• Damien Chazelle – La La Land

• Tom Ford – Nocturnal Animals

• Mel Gibson – Hacksaw Ridge

• Barry Jenkins – Moonlight

• Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

EN İYİ SENARYO

• Damien Chazelle – La La Land

• Tom Ford – Nocturnal Animals

• Barry Jenkins – Moonlight

• Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

• Taylor Sheridan – Hell or High Water

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

• Moonlight

• La La Land

• Arrival

• Lion

• Hidden Figures

EN İYİ YABANCI FİLM

• Divines

• Elle

• Neruda

• The Salesman

• Toni Erdmann

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

• Can’t Stop the Feeling – Trolls

• City of Stars – La La Land

• Faith – Sing

• Gold – Gold

• How Far I’ll Go – Moana

EN İYİ TELEVZİYON DİZİSİ (DRAM)

• The Crown

• Game of Thrones

• Stranger Things

• This Is Us

• Westworld

EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ (KOMEDİ)

• Atlanta

• Blackish

• Mozart in the Jungle

• Transparent

• Veep

EN İYİ TELEVİZYON PERFORMANSI GÖSTEREN ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL/KOMEDİ)

• Anthony Anderson – Black-ish

• Gael Garcia Bernal – Mozart in the Jungle

• Donald Glover – Atlanta

• Nick Nolte – Graves

• Jeffrey Tambor – Transparent

EN İYİ TELEVİZYON PERFORMANSI GÖSTEREN KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ)

• Felicity Huffman – American Crime

• Riley Keough – The Girlfriend Experience

• Sarah Paulson – People v. O.J. Simpson

• Charlotte Rampling – London Spy

• Kerry Washington – Confirmation

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (TELEVİZYON)

• Sterling K. Brown – The People v. O.J. Simpson

• Hugh Laurie – The Night Manager

• John Lithgow – The Crown

• Christian Slater – Mr. Robot

• John Travolta – The People v. O.J. Simpson

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (TELEVİZYON)

• Olivia Colman – The Night Manager

• Lena Headey – Game of Thrones

• Chrissy Metz – This Is Us

• Mandy Moore – This Is Us

• Thandie Newton – Westworld

EN İYİ MİNİ TELEVİZYON DİZİSİ VEYA TELEVİZYON FİLMİ

• American Crime

• The Dresser

• The Night Manager

• The Night Of

• The People vs. OJ Simpson