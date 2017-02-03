Acer’dan 37,5 inçlik kavisli oyuncu monitörü

Acer oyunculara ve profesyonellere yönelik geliştirdiği oyun monitörlerine bir yenisini daha ekledi. Oyun tukunlarının beklentileri doğrultusunda geliştirilen monitör XR342CQK adını taşıyor. Geçtiğimiz haziran ayında duyurulan monitör yurt dışında piyasaya sunuldu. 37,5 inçlik ekran boyutuna sahip olan monitör, kavisli tasarımıyla dikkat çekiyor. İnsan gözünün şekline uygun en iyi sunumu sağlamak için kavis oranı 2.100R olan monitör, 21:9 geniş ekran en boy oranıyla geliyor. 3.440 x 1.600 piksel çözünürlük değeriyle detaylı ve keskin görüntüler vadeden monitörün tepkime süresi ise 5 ms.

AMD’nin imzasını taşıyan FreeSync teknolojisi sayesinde monitör hızlı, kesintisiz ve dinamik bir oyun deneyimi sunuyor. Acer’ın GameView olarak adlandırılan teknolojisine de destek veren monitör bu özellik sayesinde oyuncuların ekran profilleri arasında hızlıca geçiş yapabilmelerini imkan sağlıyor. Bağlantı noktaları arasında HDMI 2.0, DisplayPort 2.1 ve dört adet USB 3.0 ve bir adet USB Type-C’nin yer aldığı monitörde üst düzey ses kalitesi için DTS ses teknolojisiyle uyumlu iki adet 7 wattlık hoparlör de bulunuyor. Picture-in-Picture özelliği sayesinde ekranı bölmenize de imkan sağlayan Acer XR342CQK, yüzde 100 sRGB ile renk doğruluğu ve geniş görüş açı performansı vadediyor. Amerika’da piyasaya sürülen Acer’ın performans odaklı yeni monitörü 1.300 dolardan satışa sunulmuş durumda.