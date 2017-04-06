Akıllı evin son halkası: Akıllı duvar saati [Video]

Günlük hayatta kullandığımız hemen her şey akıllanmışken, akıllı evinizin duvarında asılı olan “akılsız” saatin yerine çok daha işlevsel bir şey istiyorsanız Glance Clock aradığınız ürün olabilir.

Akıllı saatlerin ihtiyacımız olan tüm bilgiyi bileğimize taşımasına alıştık. Ancak akıllı evinizin dekorasyonunu tamamlayan bir parça olmadıkları kesin. Glance Clock ise evinizin duvarındaki antika saatin yerini almak isteyen akıllı bir alternatif. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan Glance Clock, üç farklı renk seçeneği sunuyor. Arka aydınlatmalı LED paneliyle ihtiyacınız olan bilgileri gövdesine yansıtan Glance Clock, panelin üstünü kapladığı kumaş yüzeyle şıklığından da ödün vermiyor. Renkli LED ışıklarıyla günlük programınızdan hatırlamanız gereken önemli bilgilere kadar hepsini yansıtan saat, akıllı telefonunuzdaki pek çok uygulamayla uyumlu çalışıyor. Gelen çağrı ve mesajları da gövdesinde yansıtabilen saat, Messenger, Uber gibi üçüncü parti uygulamalara da destek veriyor.

Amazon Alexa ile de uyumlu çalışabilen Glance Clock, Alexa’ya sorduğunuz soruların cevabını da yine gövdesinde yansıtıyor. İster masa saati ister duvar saati olarak kullanabileceğiniz cihaz, Bluetooth 4.2 bağlantısını destekliyor. iOS ve Android uyumlu saat, 3.400 mAh kapasiteli şarj edilebilir pile sahip. Tek bir şarjla pil gücünün kullanıma bağlı olarak 3-6 ay arasında bir ömrü olduğu belirtiliyor.

Glance Clock şimdilik ön sipariş aşamasında. İnternet sitesi üzerinden 150 dolar fiyat etiketiyle satılan akıllı saatin ön sipariş dönemi bittiğinde fiyatının 200 dolar olacağını da belirtelim. Saatin bu yaz kullanıcılara ulaştırılması bekleniyor.

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