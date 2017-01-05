Akıllı telefonlarla evde göz numarası ölçümü [Video]

Adımlarımızı veya kalp atışlarımızı ölçen aktivite takip cihazları sayesinde sağlığımızı anlık olarak gözlemlemek giderek alışkanlık haline geliyor. EyeQue‘in göz sağlığı takibi sistemleri sayesinde ise bu teknoloji bir adım ileriye taşınıyor.

EyeQue dışarıdan bakıldığında akıllı telefonlara bağlanabilen bir mikroskobu andırıyor. Uyumlu cihazlara bağlanmasının ardından kullanıcının astigmat, uzak veya yakın görüşünü hesaplayabiliyor. Bunun için myEyeQue uygulamasını indirmeniz ve otuz dakikanızı ayırmanız yeterli oluyor. Yapılan dört ile altı testin ardından sizde tıpkı bir doktor gibi göz numaranızı söylüyor. Tabii bu cihazın sadece gözlem işlemi için kullanılması gerektiğini, gerçekten gözlük ya da lens kullanabilmek için göz doktoruna muayenenin şart olduğu da belirtiliyor. Buna rağmen kullanılan teknolojinin hastanelerden aşağı kalır yanı olmadığı da dile getiriliyor.

EyeQue, Android ve iOS ile uyumlu ancak her akıllı telefonla birlikte kullanılamıyor. Apple cihazlarında iPhone 5 ve üstü, Samsung’da ise Galaxy S4 ve üstü cihazlar gerekiyor. Bunların yanı sıra Google Pixel, Huawei Nexus 6P ve LG G5 de EyeQue ile göz sağlığı takibine olanak sunan cihazlar arasında yer alıyor.

EyeQue aralık ayında başlatılan Kickstarter projesi ile hayata geçirildi. Hedef 25 bin dolarken, 127 bin dolarlık destek toplandı. Şimdi arzu edenler bu teknolojiye 25 dolar karşılığında sahip olabiliyor. EyeQue şubat ayından itibaren kullanıcılara gönderilmeye başlanacak.

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