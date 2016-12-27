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Alien: Covenant’tan paylaşılan ilk fotoğraflar görünmez tehlikeyi işaret ediyor

27 Aralık 2016

Alien evreninin bir parçası olmaya hazırlanan Alien: Covenant filminden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Şimdi de merakla beklenen bu yapımdan yeni kareler ortaya çıktı.

Alien: Covenant hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla daha şimdiden dikkat çekmeyi başarıyor. Burada Covenant ismindeki uzay gemisi galaksinin sınırlarında dolaşıyor ve cenneti andıran yeni bir gezegeni fark ediyor. Ekip keşif yapmak üzere gezegene indiğinde burada kendilerini büyük bir karanlık ve tehlikenin beklediğini anlıyor. Böylece onların hayatta kalma mücadelesi de başlamış oluyor.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan filmde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Callie Hernandez, Nathaniel Dean gibi isimleri izleme fırsatı yakalayacağız.

Yönetmenliğini Ridley Scott‘ın üstlendiği Alien: Covenant’ın 19 Mayıs 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor. Filmden paylaşılan ilk kareleri haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.

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