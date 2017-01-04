Alışveriş listesi yapan akıllı çöp kutusu [Video]

Kullandığımız her türlü eşya akıllı bir hale bürünürken sıra evimizdeki çöplere geldi. Çöp kutusuna yerleştirilen GeniCan isimli cihaz alışveriş listesi hazırlamayı çocuk oyuncağı haline getiriyor.



GeniCan aslında oldukça basit bir fikri uygulamaya sokuyor. Çöp kutusunun üzerine yerleştirilen cihaz atılanlara bakarak sizin için otomatik bir alışveriş listesi oluşturuyor. Bunun için GeniCan’e attığınız ürünlerin barkodunu okutmanız veya sesli komutla listeye ekleme yapmanız yeterli oluyor. Böylece attığınız ve yeniden almanız gereken ürünlerin tamamı cep telefonunuzdaki uygulamada beliriyor. Büyük küçük herkes tarafından rahatça kullanılabilen bu teknoloji kare forma sahip tüm çöp kutularıyla birlikte çalışıyor. Çöp dolduğunda sistem akıllı telefonlara bildirim gönderiyor ve boşaltma zamanı geldiğini anımsatıyor. Dışarı çıkıp mutfak alışverişi yapmak için zamanınız yoksa listedekilerin tamamını Amazon üzerinden sipariş etmeye de olanak sağlıyor.

GeniCan bu yılın başında kullanıcılara gönderilmeye başlanacak. Erken sipariş verenler bu akıllı sisteme 125 dolar karşılığında sahip olabilecek. Memnun kalmayan kullanıcılar ise bu cihazı herhangi bir neden belirtmeden 45 gün içinde iade edebilecek.

VİDEO

