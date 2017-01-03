Amazon’un teslimat drone’larını saldırılardan koruma planı ortaya çıktı

İnternet alışverişi denildiğince akla gelen ilk isimlerden biri olan Amazon geçtiğimiz haftalarda drone’larla ilk teslimatını gerçekleştirmişti. Henüz test aşamasındaki bu servis sırasında drone’ların dışarıdan gelen saldırılara karşı nasıl korunacağı büyük merak konusuydu. Sonunda bu önemli sorunun cevabı belli oldu.



Merak edilen bu bilgiler Amazon’un Amerika‘daki patent ve marka ofisine başvurmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu başvuruda firmanın drone ordusunu hangi sistem ve yöntemlerle koruyacağına dair detaylı bilgiler yer alıyor. Tahmin edilebileceği üzere yapılan planlarda farklı senaryolar için değişik çözümler göz önünde bulundurulmuş. Öncelikle drone’ların tamamı radyo frekansı alıcısı, radar ve çeşitli sensörlerle donatılıyor. Bu sayede etraftaki her türlü olağandışı durumu algılayıp, ona göre hareket etme şansına sahip oluyorlar. Eğer buna rağmen başarısız olunursa drone’lar kendini “güvenli moda” alarak iniş yapıyor. Ağa dahil diğer drone’lar GPS bilgileri yardımıyla cihazın son yerinden her daim haberdar oluyor ve bilgi akışı kesilirse drone’un saldırıya uğradığını varsayıyor. Eğer ciddi bir hasar söz konusuysa diğer drone’lar tarafından tesise taşınıyor veya Amazon çalışanları olay yerine gönderiliyor.

Amazon’un bulduğu çözümler elbette bir kurşuna karşı koruma sağlamıyor ancak tek başına göreve çıkmış bir drone’u her türlü savunma sistemiyle donatmaya çabalıyor. Aynı zamanda eklenen tüm teknolojik sistemlerle saldıran kişinin sonradan bulunabilmesini mümkün hale getiriyor.