Amerika ve Japonya arasındaki dev robot düellosunun tarihi belli oldu [Video]

2015’in başında Japon şirket Suidobashi, dört metrelik devasa robotu Kuratas‘ı duyurmuş, koluna yerleştirilen silahla saniyede 6 bin mermi atabilen robotuyla etkileyici bir şov yapmıştı. Aynı yılın yazında Amerika’dan cevap gecikmedi ve MegaBots, Japon robot üreticisi Suidobashi’ye bir robot dövüşü için meydan okudu. İşte şimdi iki yıl sonra bu dövüş sahnelenmeye hazırlanıyor.

MegaBots bir hayli iddialı oldukları robot savaşının tarihini nihayet duyurdu. Herkesin unutmaya başladığı bu olay, iki şirket arasındaki eğlenceli bir şaka değilmiş. Ancak belli ki MegaBots’un Kuratas’ı yenecek bir robotu hazırlaması iki koca yıl almış. MegaBots’un duyurusuna göre büyük karşılaşma ağustos ayında gerçekleşecek. Net bir tarih belirtmemekle beraber karşılaşmanın yapılacağı yer de açıklanmadı. Ancak robot meraklılarının bu karşılaşmayı hem MegaBots‘un hem de Suidobashi‘nin YouTube kanalı üzerinden izleyebileceği belirtiliyor.

Karşılaşmanın her iki tarafını da kısaca tanıtmak gerekirse, Kuratas 4.500 kg ağırlığında 4 metre uzunluğunda hem uzaktan hem de pilotla kontrol edilebilen bir robot. 2015’te duyurulan versiyonu saatte 10 km hızla hareket edebiliyor ve kolunda yer alan silahla saniyede 6 bin mermi atabiliyordu. Kuratas hala Amazon‘un Japonya sitesinde iddialı bir fiyatla satılıyor.

Gelelim ringin Amerika tarafına… MegaBots’un robotu MK.III 4,8 metre uzunluğunda, 430 beygir gücünde devasa bir metal ezici. MK.III ve Kuratas’ın mevcut verileri göz önüne alınınca MK.III yakın dövüş, Kuratas ise uzak dövüşte avantajlı gibi görünüyor. Nasıl çarpışacaklarını bir hayli merak ettiğimiz bu iki robotun heyecanlı dövüşü için şimdiden patlamış mısırlarınızı hazırlamayı unutmayın.