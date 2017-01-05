Analog fotoğraf makinelerine özendiren uygulama: Filmborn

Analog makinelerle çekilen fotoğrafların havasından hoşlanan ancak akıllı telefonla çekim yapmayı sevenlerin vazgeçilmezleri arasına girecek yeni bir uygulama piyasaya sürüldü.

iOS‘a özel olan Filmborn fotoğraflarınıza analog cihazlarla çekilmiş havası veriyor. Ücretsiz olan bu uygulamanın içinde bir zamanlar sıkça kullanılan ve bu sebeple klasikleşen farklı filmlerin ön ayarları bulunuyor. İsterseniz bunlardan birini seçip fotoğrafınızı direkt dönüştürebilir ya da ayarlarla oynayarak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Klasik ayarlara baktığımızda Ilford Pan F, Fuji 400H ve Fuji 800Z gibi seçenekler görüyoruz. Bu seçenekler sayesinde son teknolojiyle donatılmış telefonlarımızla çekilen kareler nostaljik bir havaya bürünebiliyor. Ancak Filmborn’un analog fotoğraf makinelerinin yerini almak gibi bir amacı bulunmuyor. Aksine onlara özendirmeye çalışıyor. Uygulamayı geliştiren Mastin Labs‘in kurucusu Kirk Mastin bu durumu “Amacımız filmin yerini almak değil, aksine onu yeni jenerasyon fotoğrafçılarla tanıştırmak. Filmle çekilen karelerin nasıl göründüğüne yabancı olan insanların bu uygulama sayesinde filmi tanıması ve aşık olmasını istiyoruz.” sözleriyle ifade ediyor.

Daha şimdiden en iyi iOS uygulamaları arasında gösterilen Filmborn’un detaylı bilgilerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.