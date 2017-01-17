Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak tüm Samsung telefonlar belli oldu

Amiral gemisi telefonların Android 7.0 Nougat güncellemesine birer birer kavuştuğuna şahit oluyoruz. Ancak şirketler sadece üst seviyede değil farklı segmentlerde telefonlar üretiyor ve bu cihazları kullananlar güncellemenin gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.Listede Samsung’un hangi cihazlarına güncelleme geleceği görülebiliyor.



Yayınlanan listeye göre Samsung, 2015 ve 2016’da piyasaya sürülen cihazların büyük bir bölümü güncellemeden nasibini alıyor. Kesin olmadığı için listede yer almayan Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) modellerinin de güncellemeye kavuşma ihtimali bulunuyor. Fakat Galaxy J3’e güncellemenin gelme ihtimali çok az olarak görülüyor. Samsung Galaxy S7’nin güncellemesi İngiltere ve Çin gibi ülkelerde dağıtılmaya başlamış durumdayken diğer cihazların güncellemeyi ne zaman alacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy A3 (2016 ve 2017)

Galaxy A5 (2016 ve 2017)

Galaxy A7 (2016 ve 2017)

Galaxy A8

Galaxy A9/A9 Pro

Galaxy S6

Galaxy S6 Active

Galaxy S6 edge

Galaxy S6 edge+

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S7 Active

Galaxy Note 5

Galaxy Tab S2