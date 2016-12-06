Android 7.1.1 Nougat güncellemesi yayında

Google, Android 7.1.1 Nougat güncellemesini dağıtmaya başladı. İlk etapta Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 9, Nexus 5X ve Nexus Player cihazları için indirmeye sunulan güncelleme General Mobile 4G için de dağıtılmaya başlandı.

Android 7.1.1 güncellemesinin 14 Aralık akşamına kadar kademeli olarak dağıtımını tamamlanacağını belirtmekte yarar var. Kısa bir süre içinde General Mobile GM 5 ve GM 5 Plus modellerinde de yayınlanacak güncellemeyle birlikte emoji çeşitliliği artıyor. Google Allo, Google Messenger ve Hangouts uygulamalarında GIF’leri direkt klavye üzerinden göndermek de mümkün. Apple’ın 3D Touch teknolojisinde olduğu gibi güncellemeyle birlikte kullancılara uygulama kısayolları özelliği de sunuluyor. Android 7.1.1 güncellemesinin önümüzdeki yıl diğer cihazlar için de yayınlanacağını belirtelim.