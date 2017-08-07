Android’in mimarı Andy Rubin’in geliştirdiği Essential beklediğimizden erken gelebilir!

Androd işletim sisteminin yaratıcılarından Andy Rubin geçtiğimiz aylarda Essential Phone ile karşımıza çıkmıştı. Piyasaya çıkışı ertelenen bu yeni akıllı telefon sandığımızdan çok daha erken gelebilir!

Hatırlayacağınız üzere bu gizemli telefon mayıs ayının sonunda duyurulmuştu. Ön siparişlerin teslimatının ise bir ay içinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Fakat işler pek arzu edildiği şekilde ilerlemedi. Essential Phone’un teslimat tarihinin belirsiz bir tarihe ertelendiği ortaya çıktı. Fakat yaşanan son gelişmelere bakılırsa Essential’a kavuşmamız beklenenden çok daha önce olabilir.

Android Police’in haberine göre Essential, Best Buy sitesinin satış listesine eklendi. Kısaca Essential PH-1 olarak adlandırılan cihazın satış fiyatı 699 dolar olarak belirlendi. Gövdesinde seramik kullanılan cihaz 5.7 inç ekrana sahip. Bu akıllı telefon ayrıca Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Dahili depolama konusunda ise sadece bir seçenek var: 128 GB. Bu tercih de akıllı telefona daha az para vermek isteyenlerin depolama alanından feragat etmesine gerek bırakmıyor. microSD desteği olmayan cihazın arka kamera 13 megapiksel. Selfielerde kullanılan ön kamera ise 8 megapiksel. 3040mAh pil gücüne sahip cihaz Android 7.1 Nougat ile geliyor.

Best Buy sitesi henüz Essential Phone’un satışını gerçekleştirmiyor. Listeye eklenen cihazlar “yakında” ibaresiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Cihazın listeye eklenmiş olması bile Essential’ın yakında piyasaya çıkacağına inanmamıza yetiyor.