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Angry Birds yepyeni bir oyunla geri döndü [Video]

Yılların eskitemediği Angry Birds serisi artık alışık olduğumuzdan çok daha farklı türdeki yapımlarla karşımıza çıkıyor. Şöhreti telefon ekranlarına sığmayan ve hatta beyaz perdeye taşan serinin yeni oyunu, bizleri farklı bir eğlenceye davet ediyor.

Angry Birds Blast! ismindeki oyunda amacımız, bize verilen sayıdaki kuşu kurtarmak. Yan yana duran balonlar patlatıldığında renklere karşılık gelen kuş sayısı, bize verilen hedef sayıdan düşülüyor. Belirli bir hamle hakkımız olduğu için hangi balonları patlatmamız gerektiğini ve patlattıktan sonra ortaya nasıl bir tablonun çıkacağını iyi düşünmek gerekiyor. İndirmesi ücretsiz olan oyunda eğer zaman kaybetmek istemiyorsanız bazı oyun içi ödemeler yapılabildiğini de belirtelim.  Son olarak oyunu oynamak için internet bağlantısı gerekmediğini sözlerimize ekleyelim.

Angry Birds Blast!

Angry Birds Blast!

  • Fiyat Ücretsiz
  • Boyut 101 MB
  • Yükle App Store
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